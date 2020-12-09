Toyota подарувала Червоному Хресту водневі автомобілі Mirai

Нові автомобілі будуть використовуватися відділенням Червоного Хреста Каліфорнії

Компанія Toyota безоплатно передала каліфорнійському підрозділу міжнародного комітету Червоний Хрест п'ять електромобілів на водневих паливних елементах Mirai, - повідомляє H2 View.

Додавання автомобілів на водневих паливних елементах в автопарк міжнародної гуманітарної організації узгоджується з програмою переходу штату Каліфорнія до транспорту з нульовим рівнем викидів до 2035 року.

«Поповнення нашого автопарку водневими автомобілями Mirai повністю відповідає фундаментальним принципам Червоного Хреста, головним з яких є гуманність», - сказав головний операційний директор Червоного Хреста в Лос-Анджелесі Девід Енглін.