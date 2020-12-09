Toyota подарувала Червоному Хресту водневі автомобілі Mirai

Toyota подарувала Червоному Хресту водневі автомобілі Miraiнова енергія
Toyota Mirai істотно озеленить автопарк міжнародної гуманітарної організації
Фото: h2-view.com
Нові автомобілі будуть використовуватися відділенням Червоного Хреста Каліфорнії
Компанія Toyota безоплатно передала каліфорнійському підрозділу міжнародного комітету Червоний Хрест п'ять електромобілів на водневих паливних елементах Mirai, - повідомляє H2 View.
Додавання автомобілів на водневих паливних елементах в автопарк міжнародної гуманітарної організації узгоджується з програмою переходу штату Каліфорнія до транспорту з нульовим рівнем викидів до 2035 року.«Поповнення нашого автопарку водневими автомобілями Mirai повністю відповідає фундаментальним принципам Червоного Хреста, головним з яких є гуманність», - сказав головний операційний директор Червоного Хреста в Лос-Анджелесі Девід Енглін.