  1. Головна
  2. Нова енергія
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Toyota подарувала Червоному Хресту водневі автомобілі Mirai

    нова енергія
    • Розсилка
    <p>Toyota Mirai істотно озеленить автопарк міжнародної гуманітарної організації</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Toyota подарувала Червоному Хресту водневі автомобілі Mirai

    Toyota Mirai істотно озеленить автопарк міжнародної гуманітарної організації

     

    Фото: h2-view.com

    Нові автомобілі будуть використовуватися відділенням Червоного Хреста Каліфорнії

    Компанія Toyota безоплатно передала каліфорнійському підрозділу міжнародного комітету Червоний Хрест п'ять електромобілів на водневих паливних елементах Mirai, - повідомляє H2 View.

    Додавання автомобілів на водневих паливних елементах в автопарк міжнародної гуманітарної організації узгоджується з програмою переходу штату Каліфорнія до транспорту з нульовим рівнем викидів до 2035 року.

    «Поповнення нашого автопарку водневими автомобілями Mirai повністю відповідає фундаментальним принципам Червоного Хреста, головним з яких є гуманність», - сказав головний операційний директор Червоного Хреста в Лос-Анджелесі Девід Енглін.
    Теги: США автопарк червоний хрест водень
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies