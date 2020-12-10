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    Авто

    Відомий автогонщик розповів, як правильно заводити автомобіль в мороз

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    Експерт радить не прогрівати авто узимку - Відомий автогонщик розповів, як правильно заводити автомобіль в мороз
    Експерт радить не прогрівати авто узимку
    Фото: Олексій Мочанов

    Олексій Мочанов дав корисні поради українцям

    Відомий автогонщик і волонтер Олексій Мочанов розповів, як правильно заводити автомобіль в мороз. Експерт радить українцям не прогрівати свої машини.

    Про це Мочанов написав на своїй сторінці в Facebook.

    За його словами, після того, як завели машину і минуло кілька хвилин, можна потихеньку їхати, щоб вона нагрівалася під навантаженням. 

    «Завели, пару-трійку хвилин обтрусили сніг – і потихеньку поїхали нагрівати під навантаженням весь автомобіль. За ніч охолола вся машина, а не тільки мотор з салоном. Стояти і тарахтіти на місці – неефективно. А їхати потім на замерзлій машині як на тій, що прогрілась – це ламати автомобіль і вкорочувати йому термін служби», – зазначив експерт.

    Він також дав корисні поради для тих автомобілістів, у яких автоматична коробка передач.

    Мочанов радить включити Drive і утримувати ногу на гальмі, щоб машина постояла в такому положенні 20-30 секунд перед тим, як рушить з місця.

    Також він нагадав, щоб водії не забули залити в авто зимовий склоомивач. Це потрібно було зробити ще до початку морозів.

    Теги: волонтер машини автомобіль
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