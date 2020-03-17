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    Авто

    Нову Kia Sorento «сховали» від коронавірусу

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    Kia Sorento 2020 - Нову Kia Sorento «сховали» від коронавірусу
    Kia Sorento 2020

    Презентація новинки відбудеться у Facebook. «Живий» дебют скасовано через коронавірус

    Kia змушена «ховатися» від коронавірусу: презентація Sorento нового покоління відбудеться в Facebook. Четверте покоління кросовера мали показати на автосалоні в Женеві. Проте, виставку довелося скасувати.

    Зі зміною покоління Kia Sorento перебрався на нову платформу, змінився зовні і збільшився в габаритах. А в салоні відтепер використовуються більш якісні матеріали.

    Кросовер обзавівся новою світлодіодною оптикою, задніми ліхтарями, розділеними по вертикалі, і спойлером на дверях багажника.

    На опублікованих раніше фотографіях видно, що звіси укоротилися, а колісна база, навпаки, стала більше.

    Kia Sorento 2020
    Kia Sorento 2020

    У салоні з'явилася 12,3-дюймова цифрова приладова панель, 10,25-дюймовий екран мультимедійної системи і крісла з функцією вентиляції. Для нового Sorento передбачені електронні асистенти і електромеханічний «ручник».

    Модель можна буде купити з п’яти- та семимісним салоном.

    • Очікується, що в гамму двигунів увійдуть:
    • 2,2-літровий турбодизель;
    • 2-літровий бензиновий мотор;
    • 1,6-літровий бензиновий турбомотор;
    • 2,5-літровий бензиновий «атмосферник».

    Трансмісія - «механіка», шестиступеневий «автомат» або восьмиступінчастою «робот» з двома зчепленнями. Привід - передній або повний.

    Салон Kia Sorento 2020
    Салон Kia Sorento 2020

    Пізніше Sorento обзаведеться гібридною модифікацією і, ймовірно, «зарядженим» варіантом з 300-сильним агрегатом.

    На європейському ринку продажі новинки почнуться влітку 2020 року, а потім новий Sorento з'явиться і в Україні. Про терміни виходу моделі на український ринок поки не повідомляється.

    Facebook модель коронавірус
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