Нову Kia Sorento «сховали» від коронавірусу



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Kia Sorento 2020

Презентація новинки відбудеться у Facebook. «Живий» дебют скасовано через коронавірус

Kia змушена «ховатися» від коронавірусу: презентація Sorento нового покоління відбудеться в Facebook. Четверте покоління кросовера мали показати на автосалоні в Женеві. Проте, виставку довелося скасувати.

Зі зміною покоління Kia Sorento перебрався на нову платформу, змінився зовні і збільшився в габаритах. А в салоні відтепер використовуються більш якісні матеріали.

Кросовер обзавівся новою світлодіодною оптикою, задніми ліхтарями, розділеними по вертикалі, і спойлером на дверях багажника.

На опублікованих раніше фотографіях видно, що звіси укоротилися, а колісна база, навпаки, стала більше.

Kia Sorento 2020

У салоні з'явилася 12,3-дюймова цифрова приладова панель, 10,25-дюймовий екран мультимедійної системи і крісла з функцією вентиляції. Для нового Sorento передбачені електронні асистенти і електромеханічний «ручник».

Модель можна буде купити з п’яти- та семимісним салоном.

Очікується, що в гамму двигунів увійдуть:

2,2-літровий турбодизель;

2-літровий бензиновий мотор;

1,6-літровий бензиновий турбомотор;

2,5-літровий бензиновий «атмосферник».

Трансмісія - «механіка», шестиступеневий «автомат» або восьмиступінчастою «робот» з двома зчепленнями. Привід - передній або повний.

Салон Kia Sorento 2020

Пізніше Sorento обзаведеться гібридною модифікацією і, ймовірно, «зарядженим» варіантом з 300-сильним агрегатом.

На європейському ринку продажі новинки почнуться влітку 2020 року, а потім новий Sorento з'явиться і в Україні. Про терміни виходу моделі на український ринок поки не повідомляється.