Перші в Європі: українські гірники показали безпілотні самоскиди

На одному з українських кар’єрів вперше в Європі почали використовувати безпілотні самоскиди

В Україні на одному з кар’єрів почали працювати безпілотні самоскиди. Автори проєкту стверджують, що це перше в Європі промислове використання безпілотних вантажівок у гірничій справі.

Кар’єрні автономні самоскиди з’явилися на Єристовському гірничо-збагачувальному комбінаті, який належить українській компанії Ferrexpo.

«…створений парк автономних вантажівок компанії Ferrexpo перейшов з тестового режиму до режиму промислової експлуатації», - заявив Кріс Соціо, генеральний директор Єристівського ГЗК компанії Ferrexpo.

Безпілотне обладнання було встановлено на кар'єрні самоскиди американської Caterpillar. Інтеграцією автопілотів займалася Autonomous Solutions, американська компанія, що спеціалізується на безпілотних технологіях.

За словами пана Соціо, українська Ferrexpo першою в СНД і Європі почала використовувати автономний парк гірничого обладнання.

Також в компанії заявили, що крім поточних програм, розглядається можливість електрифікації та впровадження акумуляторних технологій, що дозволить зменшити залежність від двигунів внутрішнього згоряння.