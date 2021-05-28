Позашляховик перетворили на літак на колесах: фото незвичного транспорту
Jeep Cherokee в кузові «літак»
Зі старого позашляховика Jeep Cherokee зробили несправжній літак
На продаж виставлено 42-річний Jeep Cherokee з зовнішністю легкомоторного літака. Транспортний засіб можна придбати за 75 тисяч доларів.
Замість кузова на позашляховик встановили фюзеляж американського легкомоторного літака Beechcraft Model 18. Завдяки незвичайному симбіозу довжина модифікованого «аеромобіля» склала 6,7 метра.
Уздовж салону розмістили лавки для більшої кількості пасажирів, а приладову панель, виконану з натурального дерева, прикрасили барельєфом у вигляді русалки.
У рух повнопривідний автомобіль приводить 5,9-літровий двигун V8 потужністю 175 кінських сил. Разом з агрегатом працюють триступенева автоматична трансмісія.
Джерело: 24 канал