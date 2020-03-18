Презентовано нову Hyundai Elantra



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Hyundai Elantra 2020

Седан отримав купеподібний кузов

У США відбулася прем'єра Hyundai Elantra сьомого покоління. Новинка перебралася на нову платформу, збільшилася в розмірах, отримала новий кузов в стилі купе з похилим дахом і сильно нахиленими задніми стійками.

Також модель отримала нове обладнання і гібридну модифікацію.

Дизайн екстер'єру зазнав кардинальних змін. Нова Elantra приміряла нову фірмову стилістику Parametric Dynamics, характерними рисами якої є три лінії з боків, що з'єднуються в одній точці, і гострі грані.

Решітка радіатора з тривимірним малюнком відтепер займає практично всю передню частину.

З переїздом на нову архітектуру седан став більше: в довжину додав 56 міліметрів, а в ширину - 25 міліметрів. Збільшилася і колісна база - тепер вона складає 2 720 міліметрів. При цьому Elantra на 20 міліметрів нижче попередника. Габарити моделі сьомого покоління наступні: довжина - 4676, ширина - 1826, висота - 1435 міліметрів.

У салоні нової Elantra з'явилися два 10,25-дюймових екрана під одним склом. Перший відведено під віртуальну панель приладів, другий - під мультимедійну систему. Однак така конфігурація передбачена тільки для топових версій. Більш прості версії матимуть дисплей діагоналлю вісім дюймів.

Незалежно від рівня оснащення мультимедійний комплекс підтримує Apple CarPlay і Android Auto.

Список обладнання розширився. До нього увійшли:

камера заднього виду;

система інтелектуального управління світлом;

система автоматичного гальмування з функцією розпізнавання пішоходів;

система утримання автомобіля в смузі з можливістю автоматичного підрулювання;

система моніторингу стану водія.

Крім того, Elantra отримала бездротову зарядку для смартфона, аудіосистему Bose з вісьмома динаміками і цифровий ключ, який дозволяє розблокувати замки і запустити двигун через додаток на телефоні.

Вперше в історії Elantra стала гібридною. До складу нової силової установки увійшли 1,6-літровий бензиновий двигун з безпосереднім уприскуванням і електромотор сумарною потужністю 141 кінська сила і 264 Нм крутного моменту.

Електромотор живить батарея ємністю 1,32 кіловат-години. Гібридний седан, укомплектований 6-ступінчастою «роботом». Витрати пального – 4,7 літра палива на 100 кілометрів пробігу.

Крім гібридної модифікації з'явиться і бензинова версія, оснащена 150-сильним 2-літровим мотором в тандемі з варіатором. Пізніше в сімейство додадуть «заряджену» Elantra N.