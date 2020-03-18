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    Авто

    Презентовано нову Hyundai Elantra

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    Hyundai Elantra 2020 - Презентовано нову Hyundai Elantra
    Hyundai Elantra 2020

    Седан отримав купеподібний кузов

    У США відбулася прем'єра Hyundai Elantra сьомого покоління. Новинка перебралася на нову платформу, збільшилася в розмірах, отримала новий кузов в стилі купе з похилим дахом і сильно нахиленими задніми стійками.

    Також модель отримала нове обладнання і гібридну модифікацію.

    Дизайн екстер'єру зазнав кардинальних змін. Нова Elantra приміряла нову фірмову стилістику Parametric Dynamics, характерними рисами якої є три лінії з боків, що з'єднуються в одній точці, і гострі грані.

    Решітка радіатора з тривимірним малюнком відтепер займає практично всю передню частину.

    З переїздом на нову архітектуру седан став більше: в довжину додав 56 міліметрів, а в ширину - 25 міліметрів. Збільшилася і колісна база - тепер вона складає 2 720 міліметрів. При цьому Elantra на 20 міліметрів нижче попередника. Габарити моделі сьомого покоління наступні: довжина - 4676, ширина - 1826, висота - 1435 міліметрів.

    У салоні нової Elantra з'явилися два 10,25-дюймових екрана під одним склом. Перший відведено під віртуальну панель приладів, другий - під мультимедійну систему. Однак така конфігурація передбачена тільки для топових версій. Більш прості версії матимуть дисплей діагоналлю вісім дюймів.

    Незалежно від рівня оснащення мультимедійний комплекс підтримує Apple CarPlay і Android Auto.

    Список обладнання розширився. До нього увійшли:

    • камера заднього виду;
    • система інтелектуального управління світлом;
    • система автоматичного гальмування з функцією розпізнавання пішоходів;
    • система утримання автомобіля в смузі з можливістю автоматичного підрулювання;
    • система моніторингу стану водія.

    Крім того, Elantra отримала бездротову зарядку для смартфона, аудіосистему Bose з вісьмома динаміками і цифровий ключ, який дозволяє розблокувати замки і запустити двигун через додаток на телефоні.

    Вперше в історії Elantra стала гібридною. До складу нової силової установки увійшли 1,6-літровий бензиновий двигун з безпосереднім уприскуванням і електромотор сумарною потужністю 141 кінська сила і 264 Нм крутного моменту.

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    Презентовано нову Hyundai Elantra
    Презентовано нову Hyundai Elantra
    Презентовано нову Hyundai Elantra
    Презентовано нову Hyundai Elantra
    Презентовано нову Hyundai Elantra
    Презентовано нову Hyundai Elantra
    Презентовано нову Hyundai Elantra
    Презентовано нову Hyundai Elantra
    Презентовано нову Hyundai Elantra
    Презентовано нову Hyundai Elantra

    Електромотор живить батарея ємністю 1,32 кіловат-години. Гібридний седан, укомплектований 6-ступінчастою «роботом». Витрати пального – 4,7 літра палива на 100 кілометрів пробігу.

    Крім гібридної модифікації з'явиться і бензинова версія, оснащена 150-сильним 2-літровим мотором в тандемі з варіатором. Пізніше в сімейство додадуть «заряджену» Elantra N.

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