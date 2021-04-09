Американці підготували електричний мотоцикл, який працює на водні

Американська марка Segway показала водневий електробайк. Поки це лише концепт, однак буде і серійне виробництво

В мережі показали концепт електричного мотоцикла, який працює на водні. Новинка називається Apex H2. Її розробкою займається Segway – відомий американський виробник двоколісного електричного транспорту, який зараз належить китайцям.

Apex H2 – це байк з футуристичною зовнішністю. Він має мініатюрне лобове скло, вузьку фару головного світла та великі колеса, які сконструйовані так, що створюють ефект левітації.

Segway Apex H2

Контейнери з водневим пальним знаходяться у спеціальному контейнері з легким доступом. Воно використовується для живлення електродвигуна, про який поки мало що відомо. Segway обіцяє:

потужність у 80 кінських сил;

прискорення до 100 кілометрів на годину менш ніж за 4 секунди;

максимальну швидкість – 150 кілометрів на годину.

За попередніми даними, серійна версія Apex H2 з’явиться у 2023 році. Ціна стартуватиме з відмітки приблизно 10,7 тисячі доларів.

Джерело: 24 канал