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    Американці підготували електричний мотоцикл, який працює на водні

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    Segway Apex H2 - Американці підготували електричний мотоцикл, який працює на водні

    Segway Apex H2

    Американська марка Segway показала водневий електробайк. Поки це лише концепт, однак буде і серійне виробництво

    В мережі показали концепт електричного мотоцикла, який працює на водні. Новинка називається Apex H2. Її розробкою займається Segway – відомий американський виробник двоколісного електричного транспорту, який зараз належить китайцям.

    Apex H2 – це байк з футуристичною зовнішністю. Він має мініатюрне лобове скло, вузьку фару головного світла та великі колеса, які сконструйовані так, що створюють ефект левітації.

    Segway Apex H2
    Segway Apex H2

    Контейнери з водневим пальним знаходяться у спеціальному контейнері з легким доступом. Воно використовується для живлення електродвигуна, про який поки мало що відомо. Segway обіцяє:

    • потужність у 80 кінських сил;
    • прискорення до 100 кілометрів на годину менш ніж за 4 секунди;
    • максимальну швидкість – 150 кілометрів на годину.

    За попередніми даними, серійна версія Apex H2 з’явиться у 2023 році. Ціна стартуватиме з відмітки приблизно 10,7 тисячі доларів.

    Джерело: 24 канал

    Теги: тварини Ілон Маск
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