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    Британці придумали розумні світлофори. Як вони працюватимуть?

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    Світлофор - Британці придумали розумні світлофори. Як вони працюватимуть?

    Світлофор

    Фото: Eliobed Suarez

    Розумні світлофори повідомлять як швидко рухатися, щоб потрапити у «зелену хвилю»

    У Великій Британії встановлять розумні світлофори. Вони будуть підказувати водіям, як швидко потрібно рухатися, щоб потрапити в «зелену хвилю». Це допоможе скоротити шкідливі викиди на 25%.

    Завдяки таким світлофорам, необхідність зупинятися на червоне світло може піти в минуле. Вони регулюватимуть рух транспорту таким чином, щоб той наближався до наступного перехрестя на зелене світло.

    Як це працює

    Світлофор взаємодіє з дисплеєм на приладовій панелі аналогічно до супутникової навігації і показує, з якою потрібно їхати швидкістю.

    Якщо ж водій все-таки застряг на червоному світлофорі, дисплей отримує і відображає інформацію про те, скільки часу залишилося до наступного зеленого світла.

    Інтелектуальні світлофори здатні передавати інформацію автомобілям, обладнаним цією системою, на відстані до кілометра.

    Допомога екології

    Випробування Highways England показали, що викиди збільшуються, коли автомобілі починають рух. За рахунок усунення непотрібних зупинок викиди CO2 знизилися на 27%.

    Дослідники повідомили, що найбільше скорочення викидів відбулося у випадку вантажних автомобілів, які більше забруднюють повітря.

    «Використання технологій для оптимізації швидкості транспортного засобу на перехрестях дає можливість не тільки зменшити кількість забруднюючих речовин, у тому числі викиди вуглецю, але і поліпшити враження водіїв. Дозволяючи водіям регулювати швидкість, це зводить до мінімуму зупинки на червоне світло, зменшуючи роздратування і економлячи паливо», – відзначили дослідники.

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    Джерело: 24 канал

    Теги: ПДР Велика Британія
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    Британці придумали розумні світлофори. Як вони працюватимуть?