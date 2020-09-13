В Україні з'явилися нові дорожні знаки: де встановлені і що означають



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Знаки планують встановити у місцях, де часто зустрічаються велосипедисти-шосейники

В Україні встановили нові дорожні знаки.

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook «Укравтодор».

«За ініціативи Служби автомобільних доріг у Львівській області у співпраці із представниками велоспільноти Львівщини (LvivBicycleClub, West Road Cycling, epiq club) та Агенти змін розробили спеціальні знаки індивідуального проєктування «Випереджайте безпечно», – йдеться в повідомленні.

Знаки планують встановити у місцях, де часто зустрічаються велосипедисти-шосейники. Вони закликають водіїв авто під час обгону велосипедистів обирати безпечну дистанцію, не менше ніж півтора метри.

Зазначається, що наразі ці знаки встановлені на дорогах Львівщини.

Нові знаки вже можна побачити на оновленій дорозі Східниця — Пісочна, Пустомити — Меденичі у Львівській області та на маршруті від КПП «Станиця Луганська» до Сєвєродонецька у Луганській області.