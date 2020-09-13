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    Суспільство

    В Україні з'явилися нові дорожні знаки: де встановлені і що означають

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    В Україні з'явилися нові дорожні знаки: де встановлені і що означають

    Знаки планують встановити у місцях, де часто зустрічаються велосипедисти-шосейники

    В Україні встановили нові дорожні знаки.

    Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook «Укравтодор».

    «За ініціативи Служби автомобільних доріг у Львівській області у співпраці із представниками велоспільноти Львівщини (LvivBicycleClub, West Road Cycling, epiq club) та Агенти змін розробили спеціальні знаки індивідуального проєктування «Випереджайте безпечно», – йдеться в повідомленні.

    Знаки планують встановити у місцях, де часто зустрічаються велосипедисти-шосейники. Вони закликають водіїв авто під час обгону велосипедистів обирати безпечну дистанцію, не менше ніж півтора метри.

    Зазначається, що наразі ці знаки встановлені на дорогах Львівщини. 

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    Нові знаки вже можна побачити на оновленій дорозі Східниця — Пісочна, Пустомити — Меденичі у Львівській області та на маршруті від КПП «Станиця Луганська» до Сєвєродонецька у Луганській області.

    Львівщина Укравтодор автомобіль велосипед велосипедист
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