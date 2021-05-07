Названо країни Європи з найбільшими податками для автомобілістів

Скільки податків сплачують в ЕС автомобілісти

В яких країнах Європейського Союзу автомобілісти платять найбільше податків

Щорічно європейці сплачують тисячі євро податків за свої автомобілі. Реєстраційні збори, транспортні, дорожні та паливні податки – все це приносить до бюджету країн ЄС сотні мільярдів євро.

Так, наприклад, за даними Європейської асоціації виробників автомобілів (ACEA), за останні декілька років європейські автомобілісти сплатили майже 400 мільярдів євро.

Найбільше податків з автомобілістів збирають в Німеччині – майже 100 мільярдів євро щороку. І це недивно, адже Німеччина – найбільший автомобільний ринок Європи.

На другому місці – Франція, автомобілісти якої у 2019 році заплатили 86,4 мільярда євро податків.

Трійку лідерів замикає Італія з показником 76,3 мільярда євро.

Надходження від моторних транспортних засобів на основних європейських ринках

Дані: ACEA

В середньому ж одного автомобіля найбільше в ЄС податків збирають в Бельгії – більше 3 тисяч євро. А «десятка» країн Європи з найбільшими податками з одного автомобіля виглядає наступним чином.

Середньорічний податковий дохід з одного транспортного засобу у країнах ЄС

№ Країна євро 1 Бельгія 3 187 2 Австрія 2 678 3 Фінляндія 2 523 4 Ірландія 2 438 5 Данія 2 251 6 Нідерланди 2 158 7 Німеччина 1 963 8 Франція 1 911 9 Італія 1 727 10 Швеція 1 561 11 Португалія 1 528 12 Греція 1 264 13 Іспанія 1 068

Дані: Європейська асоціація виробників автомобілів.