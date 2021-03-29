Tesla відпочиває: Mercedes показав люксовий електромобіль

Як виглядатиме салон Mercedes EQS – найдорожчого електромобіля марки

Mercedes-Benz розкрив салон люксового EQS, який можна назвати електричною версією розкішного S-Class. Найближчим часом це буде найдорожчий електромобіль Mercedes. Цілком вірогідно, що він буде продаватися й в Україні, адже німці почали активно просувати свої «зелені» новинки на нашому ринку.

Mercedes EQS буде оснащено фірмовою мультимедійної системою компанії – MBUX Hyperscreen. Це означає, що електромобіль отримає три дисплеї:

12,3-дюймовий екран приладової панелі;

17,7-дюймовий тачскрін по центру;

12,3-дюймовий сенсорний монітор перед пасажиром.

Всі дисплеї об’єднані в одну панель. Через це центральні повітроводи довелося замаскувати, а «фізичні» кнопки на кшталт запуску двигуна і аварійної світлової сигналізації перемістилися на центральний тунель.

Інші особливості медіа системи – тактильний зворотний зв'язок, вражаюча енергоозброєність (за роботу комплексу відповідають вісім процесорів і 24 гігабайти оперативної пам'яті) і інтегровані музичні сервіси.

Електроніка здатна самонавчатися, реагувати на жести водія та пасажирів, також є голосове управління.

Топові Mercedes-Benz EQS оснастять 710-ватної аудіосистемою Burmester з 15 динаміками. Акустика зможе наслідувати звуки двигуна внутрішнього згоряння, або створювати особливий «звуковий ландшафт», наприклад, імітувати звуки дощу, лісу або морського прибою.

Крім фірмової медіа системи електричний флагман Mercedes-Benz можна оснастити проекційним дисплеєм з функцією доповненої реальності.

Базові EQS отримають звичайний інтер'єр з вертикально-орієнтованим 12,8-дюймовим тачскріном і 12,3-дюймовим «планшетом» приладової панелі. А у спортивних версій AMG Line з'явиться кермо зі здвоєними спицями.

Екстер'єр нового електромобіля поки тримається в секреті. Але відомо, що EQS буде 5-дверним ліфтбеком з рекордним для серійних машин коефіцієнтом аеродинамічного опору. Також покупці зможуть розраховувати на незвичайні пропорції з коротким переднім звисом і довгою базою.