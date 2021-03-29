  1. Головна
  2. Техно
  3. Авто
рус
    Авто

    Tesla відпочиває: Mercedes показав люксовий електромобіль

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Mercedes EQS - Tesla відпочиває: Mercedes показав люксовий електромобіль
    Mercedes EQS

    Як виглядатиме салон Mercedes EQS – найдорожчого електромобіля марки

    Mercedes-Benz розкрив салон люксового EQS, який можна назвати електричною версією розкішного S-Class. Найближчим часом це буде найдорожчий електромобіль Mercedes. Цілком вірогідно, що він буде продаватися й в Україні, адже німці почали активно просувати свої «зелені» новинки на нашому ринку.

    Mercedes EQS буде оснащено фірмовою мультимедійної системою компанії – MBUX Hyperscreen. Це означає, що електромобіль отримає три дисплеї:

    • 12,3-дюймовий екран приладової панелі;
    • 17,7-дюймовий тачскрін по центру;
    • 12,3-дюймовий сенсорний монітор перед пасажиром.

    Всі дисплеї об’єднані в одну панель. Через це центральні повітроводи довелося замаскувати, а «фізичні» кнопки на кшталт запуску двигуна і аварійної світлової сигналізації перемістилися на центральний тунель.

    Інші особливості медіа системи – тактильний зворотний зв'язок, вражаюча енергоозброєність (за роботу комплексу відповідають вісім процесорів і 24 гігабайти оперативної пам'яті) і інтегровані музичні сервіси.

    Електроніка здатна самонавчатися, реагувати на жести водія та пасажирів, також є голосове управління.

    Топові Mercedes-Benz EQS оснастять 710-ватної аудіосистемою Burmester з 15 динаміками. Акустика зможе наслідувати звуки двигуна внутрішнього згоряння, або створювати особливий «звуковий ландшафт», наприклад, імітувати звуки дощу, лісу або морського прибою.

    Крім фірмової медіа системи електричний флагман Mercedes-Benz можна оснастити проекційним дисплеєм з функцією доповненої реальності.

    Базові EQS отримають звичайний інтер'єр з вертикально-орієнтованим 12,8-дюймовим тачскріном і 12,3-дюймовим «планшетом» приладової панелі. А у спортивних версій AMG Line з'явиться кермо зі здвоєними спицями.

    Екстер'єр нового електромобіля поки тримається в секреті. Але відомо, що EQS буде 5-дверним ліфтбеком з рекордним для серійних машин коефіцієнтом аеродинамічного опору. Також покупці зможуть розраховувати на незвичайні пропорції з коротким переднім звисом і довгою базою.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Tesla відпочиває: Mercedes показав люксовий електромобіль
    Tesla відпочиває: Mercedes показав люксовий електромобіль
    Tesla відпочиває: Mercedes показав люксовий електромобіль
    Tesla відпочиває: Mercedes показав люксовий електромобіль
    Tesla відпочиває: Mercedes показав люксовий електромобіль
    Tesla відпочиває: Mercedes показав люксовий електромобіль
    Tesla відпочиває: Mercedes показав люксовий електромобіль

    Теги: Mercedes Mercedes EQS
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies