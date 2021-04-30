- ТОП-10 найкращих поліцейських автомобілів в світі у 2021 році

Найкрутіші патрульні автомобілі в різних країнах країнах світу

Ідеальних поліцейських машин не буває. Озброєний до зубів «перехоплювач» занадто важкий, щоб наздогнати спортивний автомобіль. А заряджений спорткар не зможе зловити навіть тихохідну вантажівку, якщо гонитва відбудеться на бездоріжжі.

Саме тому в автомобільному парку поліції різних країн можна зустріти, як рамні позашляховики, так і дорогі суперкари. Окрема категорія – іміджеві автомобілі. Хтось хоче підкреслити статус правоохоронних органів. Інші ж – турботу про навколишнє середовище.

«Главком.Техно» зібрав 10 найцікавіших поліцейських автомобілів в світі. В нашу добірку потрапили не тільки спорткари. Ми також брали до уваги і інші не менш цікаві моделі.

Нагадаємо, що в Україні найсучаснішим автомобілем в поліції – є Mitsubishi Outlander PHEV. Це гібридний кросовер, який можна заряджати від розетки. Виключно на електричній тязі він може проїхати близько 50 кілометрів.

До цього українська поліція закуповувала гібридні Toyota Prius.

Brabus G 63 AMG





Brabus G 63 AMG

Спеціально для поліції Дубая відоме німецьке ательє Brabus побудувало заряджений позашляховик на базі Mercedes-Benz G 63 AMG.

Поліцейський всюдихід оснащений 5,5-літровим мотором, потужність якого була збільшена з 544 до 700 кінських сил. Максимальний крутний момент виріс з 760 до 960 Нм.

З нуля до 100 кілометрів на годину «Гелендваген» від Brabus здатний прискорюватися менш ніж за п'ять секунд. Максимальна швидкість позашляховика сягає 240 кілометрів на годину.

Крім того, новинка отримала новий обвіс кузова, спортивну випускну систему з хромованими патрубками і підвіску з двома варіантами настройки.

Lykan HyperSport

Lykan HyperSport

Lykan HyperSport можна назвати найбільш екзотичним поліцейським автомобілем в світі. Розробкою суперкара займалася арабська W Motors. Це перший гіперкар, розроблений і побудований на території Близького Сходу.

Передсерійний зразок автомобіля показали в 2013 році на автосалоні в Катарі. Загальний тираж серії склав всього сім екземплярів. При цьому достовірно відомо лише про два проданих Lykan HyperSport.

Гіперкар оснащений 3,7-літровим мотором, який видає 750 кінських сил і 1000 Нм крутного моменту. З місця до «сотні» спорткар розганяється за 2,8 секунди. Максимальна швидкість – 390 кілометрів на годину.

Bugatti Veyron

Bugatti Veyron

Bugatti Veyron – один з найшвидших автомобілів в світі. За це його цінують не тільки любителі швидкості, але і поліцейські Дубая. У 2013 році в розпорядження до них потрапив 1000-сильний «Вейрон».

Такий гіперкар оснащується восьмилітровим двигуном з чотирма турбінами і 7-ступінчастою роботизованою трансмісією з двома зчепленнями.

З нуля до 100 кілометрів на годину купе прискорюється за 2,5 секунди. Максимальна швидкість – 407 кілометрів на годину.

Porsche 911

Porsche 911

У 2017 році Porsche передала поліції Австрії спорткар 911. Поліцейським дісталася базова модифікація моделі – Carrera. Вона комплектується трилітровим мотором потужністю 370 кінських сил. До «сотні» автомобіль розганяється менш ніж за п'ять секунд.

Автомобіль отримав розпізнавальну колірну схему з темно-синіми і червоними елементами, а також світлодіодну панель на даху. Крім того, автівка оснащена радіостанцією.

Mercedes-AMG E 43

Mercedes-AMG E 43

Кілька років тому поліція Австралії отримала «гарячий» седан Mercedes-AMG E 43.

Новий автомобіль правоохоронці прозвали Guardian V2 і відзначили, що вибрали його, в тому числі, для демонстрації користі сучасних систем безпеки і допомоги водієві. Седан, наприклад, має функцію напівавтономного управління.

Mercedes-AMG E 43 оснащується трилітровим мотором потужністю понад 400 кінських сил. Крутний момент – 520 Нм. Двигун працює в парі з 9-ступінчастим «автоматом» і розганяє повнопривідний автомобіль до 100 кілометрів на годину за 4,6 секунди.

McLaren MP4-12C

McLaren MP4-12C

Опинився на службі в поліції і спорткар McLaren MP4-12C. Купе оснащене 3,8-літровим восьмициліндровим твін-турбо двигуном, що розвиває 625 кінських сил і 600 Нм крутного моменту. Агрегат працює в парі з роботизованою коробкою передач з двома зчепленнями.

З нуля до 100 кілометрів на годину британський суперкар здатний прискорюватися за 3,3 секунди. Його максимальна швидкість становить 330 кілометрів на годину.

Nissan 370Z Nismo

Nissan 370Z Nismo

У 2016 році поліція Токіо отримала для боротьби з порушниками швидкісного режиму три «заряджених» Nissan 370Z, підготовлених ательє Nismo.

Задньопривідне купе комплектується шестициліндровим бензиновим двигуном об'ємом 3,7 літра і потужністю 350 кінських сил. Агрегат може працювати в парі з 6-ступінчастою «механікою» і 7-діапазонною автоматичною коробкою передач.

З нуля до 100 кілометрів на годину Nissan 370Z розганяється за 5,2 секунди. Максимальна швидкість – 250 кілометрів на годину.

Ford F-150

Ford F-150

У 2017 році Ford підготував пікап F-150 для погоні за порушниками по бездоріжжю. Автомобіль призначався для поліції США. Пікап успішно пройшов випробування поліцейського управління в Мічигані. Після чого виробник отримав право почати поставки поліцейським відділенням всіх американських штатів.

Поліцейський F-150 отримав назву Police Responder. Автомобіль оснащується 3,5-літровим шестициліндровим двигуном потужністю 375 кінських сил і 10-ступінчастою автоматичною коробкою передач. З нуля до 60 миль в годину (97 км/ч) позашляховик може прискорюватися за 6,3 секунди . Максимальна швидкість – 160 кілометрів на годину.

Chevrolet Corvette

Chevrolet Corvette

У 2015 році до поліції Німеччини потрапив «заряджений» Chevrolet Corvette. Тюнери встановили на спорткар карбоновий аеродинамічний обвіс і 20-дюймові колісні диски. Крім того, в салоні з'явилася поліцейська рація.

Двигун змінам не піддався. Під капотом розташований 6,2-літровий мотор потужністю 466 кінських сил. У парі з 7-ступінчастою «механікою» вона розганяє Corvette з нуля до 100 кілометрів на годину за 3,8 секунди.

Porsche 918 Spyder

Porsche 918 Spyder

Ще один спорткар в розпорядженні поліції Дубая – Porsche 918 Spyder. До складу гібридної силової установки купе входять:

4,6-літровий мотор потужністю 608 кінських сил;

два електромотора, розвиваючих 156 і 129 кінських сил;

7-ступенчатсий «робот» з двома зчепленнями;

іонно-літієва батарея.

Сумарна потужність установки – майже 900 кінських сил.

Модифікація з опціональним спортивним пакетом Weissach здатна набирати «сотню» за 2,6 секунди.