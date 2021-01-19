У світі з'явився новий автогігант

Stellantis стане четвертим за величиною автогігантом в світі і зможе виробляти 8,7 мільйона автомобілів на рік

Автовиробники PSA Group (Peugeot–Citroen) і Fiat Chrysler Automobiles (FCA) завершили операцію зі злиття. В результаті з'явився один з найбільших автовиробників у світі – Stellantis NV.

Про це пише Bloomberg.

Stellantis стане четвертим за величиною автогігантом в світі і зможе виробляти 8,7 мільйона автомобілів на рік.

Об'єднання дозволить компаніям щорічно економити п'ять мільярдів євро. Керувати новою компанією стане генеральний директор PSA Group Карлос Таварес. Акції нової компанії будуть торгуватися на біржах в Мілані, Нью–Йорку і Парижі.

Міністерство фінансів Італії в червні минулого року надала FCA кредит в розмірі рекордних 6,3 мільярда євро, щоб врятувати автогіганта від банкрутства. Позика став найбільшим з усіх, отриманих будь–ким з автовиробників в Європі з початку пандемії Covid-19. Кошти пішли на оплату праці співробітників, послуг постачальників, а також на заплановані інвестиції в національний філія.

Fiat Chrysler володіє брендами Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Jeep, Lancia, Ram Trucks, а PSA – Peugeot, Citroen, DS, Opel і Vauxhall. Більше нового альянсу автомобілів продають тільки Volkswagen, Nissan–Renault–Mitsubishi і Toyota Motor.