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    В Угорщині представлені чотири моделі автобусів з нульовим рівнем викидів

    нова енергія
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    <p>Модельний ряд екологічних автобусів GOLDiON</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - В Угорщині представлені чотири моделі автобусів з нульовим рівнем викидів

    Модельний ряд екологічних автобусів GOLDiON

     

    Фото: h2-view.com

    Дві моделі автобусів працюють на водневих паливних елементах

    Угорська компанія GOLDI Mobility представила чотири моделі нових автобусів з нульовим рівнем викидів GOLDiON, два з яких розраховані на живлення від водневих паливних елементів, - повідомляє H2 View.

    Програма з розробки 18-метрових автобусів на паливних елементах і акумуляторних батареях стартувала в серпні 2019 року. У попередньому дослідженні було проведено повний техніко-економічний аналіз автобусів з нульовим рівнем викидів від 14 виробників з усього світу.

    «Ми вважаємо, що наші моделі цілком конкурентоспроможні з точки зору ціни і якості», - сказав генеральний директор GOLDI Mobility Ференц Ковач.

    Всі чотири моделі GOLDiON вже доступні у продажу. Новий транспорт - важлива віха в здійсненні урядової програми «Зелений автобус», призначеної для міст Угорщини з населенням понад 250 тис осіб.

    Теги: Угорщина транспорт водень
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