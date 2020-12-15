В Угорщині представлені чотири моделі автобусів з нульовим рівнем викидів

Дві моделі автобусів працюють на водневих паливних елементах

Угорська компанія GOLDI Mobility представила чотири моделі нових автобусів з нульовим рівнем викидів GOLDiON, два з яких розраховані на живлення від водневих паливних елементів, - повідомляє H2 View.

Програма з розробки 18-метрових автобусів на паливних елементах і акумуляторних батареях стартувала в серпні 2019 року. У попередньому дослідженні було проведено повний техніко-економічний аналіз автобусів з нульовим рівнем викидів від 14 виробників з усього світу.

«Ми вважаємо, що наші моделі цілком конкурентоспроможні з точки зору ціни і якості», - сказав генеральний директор GOLDI Mobility Ференц Ковач.

Всі чотири моделі GOLDiON вже доступні у продажу. Новий транспорт - важлива віха в здійсненні урядової програми «Зелений автобус», призначеної для міст Угорщини з населенням понад 250 тис осіб.