П'ятнадцятий завод «Укрспирту» продали на аукціоні за рекордну суму

За об'єкт приватизації на торгах змагалися одразу вісім компаній, а стартова ціна зросла у 10,4 разів

Новий власник придбав Вишняківське МПД за 234 млн грн

Фонд держмайна на приватизаційному аукціоні 18 грудня продав Вишняківське МПД за 234 млн грн. ─ це рекордна сума у приватизації спиртових активів. Про це повідомляє пресслужба Фонду в Facebook.

«За об'єкт приватизації на торгах змагалися одразу вісім компаній, а стартова ціна зросла у 10,4 разів ─ з 22,4 млн грн до 234 млн грн. Наразі це найуспішніший аукціон з приватизації спиртових активів і за конкуренцією, і фінальною вартістю об'єкта», ─ йдеться у повідомленні.

Зазначається, що новий власник отримає, зокрема, спиртосклад, бродильний цех, виробничу лабораторію, спиртосклад і будівлю брагоректифікації.

«Переможець аукціону тепер повинен підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу і провести розрахунок. Після цього процес приватизації Вишняківського МПД вважатиметься офіційно завершеним.

У разі відмови від лоту переможець аукціону повинен буде сплатити до бюджету вартість гарантійного внеску – близько 2 млн грн. Після цього право на придбання об‘єкта переходить до учасника, який завершив аукціон на другому місці», ─ пояснили у відомстві.

Це 15-й спиртзавод, який продали на приватизаційному аукціоні.

Нагадаємо, 17 грудня «пішов із молотка» чотирнадцятий завод «Укрспирту».

Також 4 грудня тринадцятий завод «Укрспирту» змінив власника.

3 грудня дванадцятий завод «Укрспирту» отримав нового власника.

2 грудня спиртзавод на Тернопільщині «пішов з молотка» за 80 млн грн.

Фонд держмайна на аукціоні 30 листопада продав Хоростівський спиртовий завод держпідприємства «Укрспирт» за 55 млн і 1 гривню.

Того ж дня був приватизований Лужанський спиртзавод за 21 млн грн.

Як відомо, на першому етапі приватизації на аукціони будуть виставлені 30 спиртових заводів, які входять до складу державного підприємства «Укрспирт».