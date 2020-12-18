П'ятнадцятий завод «Укрспирту» продали на аукціоні за рекордну суму
Новий власник придбав Вишняківське МПД за 234 млн грн
Фонд держмайна на приватизаційному аукціоні 18 грудня продав Вишняківське МПД за 234 млн грн. ─ це рекордна сума у приватизації спиртових активів. Про це повідомляє пресслужба Фонду в Facebook.
«За об'єкт приватизації на торгах змагалися одразу вісім компаній, а стартова ціна зросла у 10,4 разів ─ з 22,4 млн грн до 234 млн грн. Наразі це найуспішніший аукціон з приватизації спиртових активів і за конкуренцією, і фінальною вартістю об'єкта», ─ йдеться у повідомленні.
Зазначається, що новий власник отримає, зокрема, спиртосклад, бродильний цех, виробничу лабораторію, спиртосклад і будівлю брагоректифікації.
«Переможець аукціону тепер повинен підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу і провести розрахунок. Після цього процес приватизації Вишняківського МПД вважатиметься офіційно завершеним.
У разі відмови від лоту переможець аукціону повинен буде сплатити до бюджету вартість гарантійного внеску – близько 2 млн грн. Після цього право на придбання об‘єкта переходить до учасника, який завершив аукціон на другому місці», ─ пояснили у відомстві.
Це 15-й спиртзавод, який продали на приватизаційному аукціоні.
Нагадаємо, 17 грудня «пішов із молотка» чотирнадцятий завод «Укрспирту».
Також 4 грудня тринадцятий завод «Укрспирту» змінив власника.
3 грудня дванадцятий завод «Укрспирту» отримав нового власника.
2 грудня спиртзавод на Тернопільщині «пішов з молотка» за 80 млн грн.
Фонд держмайна на аукціоні 30 листопада продав Хоростівський спиртовий завод держпідприємства «Укрспирт» за 55 млн і 1 гривню.
Того ж дня був приватизований Лужанський спиртзавод за 21 млн грн.
Як відомо, на першому етапі приватизації на аукціони будуть виставлені 30 спиртових заводів, які входять до складу державного підприємства «Укрспирт».