В США почали забороняти бензинові та дизельні автомобілі

Перший штат США прийняв закон про заборону двигунів внутрішнього згоряння

Американці почали забороняти автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння. Влада штату Вашінгон прийняли закон Clean Cars («Чисті автомобілі»). В ньому йдеться про заборону на продаж нових машини на бензині і дизелі, яка почне діяти з 2030 року.

Тобто, вже через дев'ять років у Вашингтоні введуть мораторій на продаж, купівлю або постановку на облік будь-яких легковиків з не електрифіковані силовими установками. Їх заборонено буде не тільки купувати на території Вашингтона, а й ввозити з інших штатів.

Відмова від традиційних моторів і поступовий перехід на альтернативні джерела живлення зробить повітря в штаті помітно чистіше, відзначається в законопроекті. За даними екологів, паливні машини відповідальні за найбільшу частку від усього обсягу викидів вуглекислого газу – майже 30%.

У штаті Вашингтон буде заборонено продавати та завозити бензинові та дизельні автомобілі

Вашингтон у своєму рішенні випередив навіть Каліфорнію – батьківщину Tesla і лідера з продажу електрокарів, сенатори якої просили президента Байдена заборонити ДВЗ на федеральному рівні.

Поки закон, який вступить в силу тільки через дев'ять років, являє собою скоріше список цілей, ніж чіткі вказівки. Владі доведеться істотно доопрацювати його, а також знайти альтернативне джерело коштів на ремонт доріг: зараз його оплачують за допомогою акцизів на бензин і дизель.