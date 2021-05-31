Від лімузинів до електрокарів: якими автомобілями володіє Лукашенко

В гаражі Олександра Лукашенка є електричний седан Tesla Model S та люксовий лімузин Mercedes-Maybach Pullman Guard. І це ще далеко не все

Олександр Лукашенко, наче диктатор радянських часів, вдає з себе аскетичного «батька» білоруського народу. Але його автопарк вказує зовсім на зворотне. В гаражі людини, яка продовжує себе називати білоруським президентом, вистачає далеко недешевих машин, які на президентську зарплатню не купиш.

Серед автівок Лукашенка – лімузини та електромобілі. Є у власності білоруського диктатора навіть трактор. Ба більше: деякі його транспортні засоби навіть ніхто ніколи не бачив.

Наприклад, начебто, у 2019 році у Лукашенка з’явився мотоцикл. Зібраний він білоруськими інженерами, але з китайських комплектуючих. Мотоцикл йому сподобався, і, за його словами, тепер він переміщається на ньому «де тільки можна».

Щоправда, за кермом цього транспортного засобу Лукашенка ніхто ніколи не бачив. Більш охоче він їздить на знаменитому Harley Davidson. На американському мотоциклі вже не раз брав участь у мотопробігах.

Але перейдемо до автомобілів.

Tesla Model S

Лукашенко має у власності Tesla Model S. За його словами Лукашенко, він періодично «тестує» цей американський електрокар.

Історія появи Tesla Model S у Лукашенка покрита таємницею. У 2019 році він розповів, що машину йому подарував особисто глава американського автовиробника Ілон Маск. Пізніше цю інформацію спростував сам підприємець в своєму Twitter.

У прес-службі Лукашенка в свою чергу обмежилися заявою, що Tesla президента «з заводу».

Audi A8

Audi A8 Лукашенка

Лукашенко регулярно бачили за кермом німецьких автомобілів. Якийсь час він був шанувальником Audi A8 другого покоління. На цьому автомобілі білоруський лідер іноді приїжджав на офіційні заходи, причому за кермом знаходився сам, без водія.

У його гаражі була подовжена модифікація моделі другого покоління з 450-сильним двигуном. Пізніше Лукашенко активно використовував і німецький седан третього покоління.

Mercedes-Maybach 62

Mercedes-Maybach 62

Ще один автомобіль Лукашенка – Mercedes-Maybach 62. Лімузин 2012 р випуску на день народження презентував йому невідомий дарувальник. Втім, як запевняє сам Лукашенко, настільки дорогий подарунок собі він залишити не міг і тому передав його в державний гараж.

За його словами, «їздити на такій машині нескромно». Однак під час офіційних поїздок від німецького лімузина Лукашенко вирішив не відмовлятися. Наприклад, саме на цьому автомобілі він приїхав на парад Перемоги, який він вирішив провести, незважаючи на пандемію COVID-19.

Mercedes-Maybach Pullman Guard

Mercedes-Maybach Pullman Guard

У державному гаражі Білорусі є і лімузини новіше.

Mercedes-Maybach Pullman Guard, який оснащується 6-літровим бензиновим двигуном з віддачею 530 кінських сил, неодноразово бачили в Мінську з президентськими номерами.

Вартість такого лімузину - близько мільйона доларів.

Mercedes-Maybach Pullman Guard

Лімузин має вбудовану броньовану капсулу і здатний витримати обстріл з автоматичної зброї і вибух потужністю 15 кілограмів тротилового еквівалента на відстані 2 метрів.

Важкі двері машини оснащені електричними сервоприводами.

У розкішному салоні встановлена броньована перегородка, а також міні-бар і крісла з функцією масажу.

Geely Emgrand EV

Geely Emgrand EV

Ще один електрокар в особистому гаражі Олександра Лукашенка - Geely Emgrand EV. Цей автомобіль білоруському диктатору подарували представники китайської компанії під час відвідування заводу «БелДжі», на якому збирають автомобілі Geely.

Emgrand EV в Китаї представили ще в 2015 році. Тоді новинка стала першим автомобілем Geely, які працюють виключно на електротязі. Запас ходу у машини з 129-сильним електромотором складає близько 330 кілометрів.

Geely Emgrand EV

Автомобіль здатний розганятися до 140 кілометрів на годину.

Чи їздить на Emgrand EV Лукашенко зараз – невідомо. Але китайцям він обіцяв обов'язково «протестувати» цю модель.