Bentley створила точну копію 90-річного спорткара

Компанія вручну зібрала «нульовий» Blower Continuation

Відділення Bentley Mulliner завершило зборку першого прототипу Blower Continuation.

Так званий Car Zero призначений для ресурсних випробувань і заїздів на максимальну швидкість. За ним підуть ще 12 клієнтських машин, причому всі вони вже продані.

Bentley Blower - це компресорна версія моделі 4½ Litre (1927-1931), забезпечена приводним нагнітачем Roots. За нею не числиться гучних спортивних перемог, а тільки кілька рекордів швидкості, наприклад, в 1932 році Blower No.1 Monoposto на англійській трасі Бруклендс розігнався до 222 кілометрів на годину.

Всього було побудовано 55 таких автомобілів. А тепер до них додадуться ще 12 точних копій Team Blower, створених за оригінальними кресленнями, із застосуванням оснащення 1920-х років разом з новітніми технологіями виробництва.

Будівництво першої в світі репліки довоєнної моделі Bentley привернула безліч фахівців з усієї Великобританії. Шасі, наприклад, виготовила компанія Israel Newton & Sons з Дербі. У фірмі Vintage Car Radiator вручну вибили мідно-сталевий бензобак, а також зробили облицювання радіатора зі сплаву міді, нікелю та цинку. Сімейне підприємство Vintage Headlamp Restoration International за оригінальною специфікацію відтворило фари Блоуера, а компанія Jones Springs виготовила листові ресори.

У такому вигляді Blower відправиться на ресурсні випробування, в рамках яких проїде 8 тисяч кілометрів, що відповідає 35 тисячам в звичайних умовах експлуатації. У програмі - заїзди на максимальну швидкість і витривалість, а також симуляція знаменитих гонок: ралі «Париж - Пекін» і Mille Miglia.

Група впливових власників Bentley і ентузіастів марки, до якої увійшли, наприклад, модельєр Ральф Лорен і голова ради директорів JCB Ентоні Бемфорд, звернулася до Едріана Холлмарка, глави компанії, з проханням ще раз подумати над доцільністю випуску таких машин. За словами авторів петиції, виробник, що зважився на випуск «оригінальних реплік», розмиває межу між правдою і вигадкою, а колекційні машини «знецінюються і втрачають чарівність».