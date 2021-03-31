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    Як виглядатиме новий кросовер Volkswagen

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    Volkswagen Taigo - Як виглядатиме новий кросовер Volkswagen
    Volkswagen Taigo

    Німецька компанія опублікувала перші ескізи нового кроссовера під назвою Volkswagen Taigo

    Опубліковано перші ескізи Volkswagen Taigo – нового компактного кроссовера. Новинка вийде на європейський ринок до кінця 2021 року. Не виключено, що вона з’явиться і в Україні.

    Кросовер вже «в базі» матиме світлодіодні фари, а також повністю цифрову панель приладів та повний набір електронних асистентів водія.

    У гамі двигунів заявлені тільки економічні бензинові турбомотори. Чи матиме він електричну або гібридну версію, невідомо.

    Taigo побудований на одній платформі з Polo і T-Cross. Останній зовсім недавно дебютував на українському ринку.

    Volkswagen Taigo
    Volkswagen Taigo

    Привід буде виключно на передні колеса. Але, скоріш за все, кросовер отримає електронну імітацію блокування диференціала.

    За попередньою інформацією у список оснащення увійдуть:

    • адаптивний круїз-контроль;
    • система екстреного гальмування;
    • система стеження за станом водія;
    • камера заднього виду.

    Логічно припустити, що в салоні буде фірмова мультимедійна система, об’єднана з панеллю приладів в один «кокпіт».

    Прем'єра Taigo запланована на літо. Продажі кросовера почнуться до кінця цього року.

    Теги: Volkswagen Taigo
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