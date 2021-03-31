Як виглядатиме новий кросовер Volkswagen

Німецька компанія опублікувала перші ескізи нового кроссовера під назвою Volkswagen Taigo

Опубліковано перші ескізи Volkswagen Taigo – нового компактного кроссовера. Новинка вийде на європейський ринок до кінця 2021 року. Не виключено, що вона з’явиться і в Україні.

Кросовер вже «в базі» матиме світлодіодні фари, а також повністю цифрову панель приладів та повний набір електронних асистентів водія.

У гамі двигунів заявлені тільки економічні бензинові турбомотори. Чи матиме він електричну або гібридну версію, невідомо.

Taigo побудований на одній платформі з Polo і T-Cross. Останній зовсім недавно дебютував на українському ринку.

Volkswagen Taigo

Привід буде виключно на передні колеса. Але, скоріш за все, кросовер отримає електронну імітацію блокування диференціала.

За попередньою інформацією у список оснащення увійдуть:

адаптивний круїз-контроль;

система екстреного гальмування;

система стеження за станом водія;

камера заднього виду.

Логічно припустити, що в салоні буде фірмова мультимедійна система, об’єднана з панеллю приладів в один «кокпіт».

Прем'єра Taigo запланована на літо. Продажі кросовера почнуться до кінця цього року.