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    Залізні ліквідатори: яка техніка ліквідувала наслідки вибуху на Чорнобильській АЕС

    - Залізні ліквідатори: яка техніка ліквідувала наслідки вибуху на Чорнобильській АЕС
    КрАЗ 256
    КрАЗ 256 / Фото з відкритих джерел

    Участь в ліквідації наслідків вибуху на Чорнобильській АЕС приймали вантажівки, автобуси, позашляховики, військова і будівельна техніка та навіть роботи

    В 1986 році, 26 квітня, сталася одна з найбільших техногенних катастроф в історії людства – вибухнув четвертий енергоблок Чорнобильської атомної електростанції. Люди вперше зіткнулися з необхідністю ліквідувати наслідки вибуху атомного реактора. Не було ані спеціального обладнання, ані спеціальної техніки.

    Тож для ліквідації переважно використовували звичайну радянську техніку – як військову, так і цивільну. Звісно, що ці машини додатково захищали від радіації.

    Урал-375
    Урал-375

    Хоча далеко не всі автомобілі отримували захист. Наприклад, в перші години після вибуху пожежу гасив звичайний АЦ-40. Це пожежний автомобіль на базі «Урал-375». Пожежний отримав високу дозу опромінення і пізніше помер.

    Автомобіль, як і багато інших пожежні машини, був похований в могильнику зараженої техніки.

    Також пожежні «Урали» активно використовували для проведення дезактиваційних робіт на території зони відчуження. Наприклад, ці машини обробляли спеціальним розчином будівлі і дороги в Прип'яті.

    ЗИЛ-131
    ЗИЛ-131

    На першому етапі ліквідації наслідків вибуху масово використовували і військові вантажівки «ЗИЛ-131». Зокрема, цей автомобіль використовували для переміщення вантажів, а також для доставки особового складу на ЧАЕС. Були серед них і пожежні автомобілі.

    Ці вантажівки можна побачити і в другій серії серіалу «Чорнобиль», де за допомогою встановленого на ньому гучномовця людей сповіщають про початок евакуації.

    РАФ-22031
    РАФ-22031

    Машини РАФ-22031 «Латвія» евакуювали постраждалих з місця катастрофи в медичні частини з ночі 26 квітня. Використовувати їх і під час ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Машини, які накопичили значні дози радіації, були розчавлені гусеницями і поховані в могильниках.

    КамАЗ-5511
    КамАЗ-5511

    КамАЗ-5511 в зоні відчуження використовували в якості бетономішалки і самоскида. На фотографіях машини можна побачити зі свинцевими листами на кузові. Звичайно, такий тюнінг був слабким захистом від радіації.

    Самоскиди використовувалися найчастіше для вивезення радіоактивного сміття. А бетономішалки – на будівництві об'єкта «Укриття» - бетонного саркофага навколо реактора.

    КрАЗ-256
    КрАЗ-256

    Після того, як радянська влада усвідомила реальний рівень загрози для ліквідаторів, почалася розробка спеціальних версій автомобілів для роботи в зоні ураження. Так, на Кременчуцькому автомобільному заводі підготували партію особливих самоскидів КрАЗ-256 для вивезення високорадіоактивних уламків.

    Кабіну машини захистили сталевими листами з прошарком зі свинцю, а зсередини капсулу обшили особливим пластиком. Також самоскид оснастили спеціальною установкою, яка фільтрувала та вентилювала повітря.

    ЛАЗ-692
    ЛАЗ-692

    Львівський автобусний завод для допомоги ліквідаторам катастрофи на Чорнобильській АЕС випустив спеціальний автобус із захистом від радіації. Машину з індексом ЛАЗ-692 оснастили свинцевими пластинами на вікнах.

    У салоні також встановили особливу систему фільтрації повітря, а люки на даху були заварені. Рівень захисту у автобуса був менше, ніж у КрАЗ-256, однак на відміну від самоскида йому не доводилося працювати годинами в зоні відчуження.

    УАЗ-469
    УАЗ-469

    В ліквідації катастрофи взяли участь і позашляховики УАЗ-469, в ті часи більш відомі як «Бобики». Автомобіль в зоні відчуження використовувався для перевезення військових начальників або для розвідувальних заходів.

    На знімках того часу іноді машини відображені прямо у енергоблоку. Після рейдів всі автомобілі в обов'язковому порядку піддавалися обробці.

    ГАЗ-66
    ГАЗ-66

    Для перевезення ліквідаторів в зону катастрофи з місць тимчасового проживання використовували ГАЗ-66. Повнопривідна вантажівка могла перевезти близько 20 осіб.

    Машина комплектувалася лебідкою, восьмициліндровим мотором і навіть спальним місцем для водія. Зрозуміло, про низький рівень комфорту для пасажирів тоді ніхто не замислювався.

    Komatsu D-355W
    Komatsu D-355W

    Японський бульдозер Komatsu D-355W був незамінним помічником при розчищенні будівельного майданчика від радіоактивного ґрунту. Управлялася машина дистанційно за допомогою спеціального пульта.

    Однак радіус його дії був не дуже великий, тому оператор знаходився в безпосередній близькості. Найчастіше такого «водія» садили в кабіну захищеної армійської бронетехніки. Скільки таких бульдозерів направила Японія на допомогу СРСР, досі невідомо.

    У хроніці тих часів можна побачити робота СТР-1. Саме цей апарат використовували час очищення даху ЧАЕС від завалів високорадіоактивних елементів зруйнованого реактора.

    За основу робота було взято самохідне шасі місяцеходу. На створення цієї унікальної машини вчені витратили три з половиною місяці.

    Управлявся СТР-1 дистанційно, а в рух приводився за допомогою двох срібно-цинкових батарей. На дах енергоблоку машина доставлялася за допомогою вертольота МІ-8.

    Теги: ЧАЕС укриття
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