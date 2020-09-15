Apple представила нові iPad і дві моделі смарт-годинників



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Смарт-годинники Apple Watch SE

Компанія Apple представила новий модельний ряд своїх гаджетів

Компанія Apple 15 вересня представила розумні годинник Watch Series 6 і більш доступну модель Watch SE, планшети iPad та єдину підписку на сервіси компанії під назвою Apple One.

Трансляція презентації проходила на YouTube-каналі Apple.

Apple Watch

Компанія показала Apple Watch Series 6. Головне нововведення – пульсоксіметричний датчик насичення крові киснем, що дає користувачам більше даних про тренування і загальний стан організму. У тому числі Apple буде використовувати його в дослідженні, пов'язаному з Covid-19. Годинники працюють на двоядерному процесорі S6, розробленому Apple на основі процесора A13, використовуваному в iPhone та інших пристроях компанії.

Крім флагманських годинників розробники показали і доступніші Watch SE. У них не буде датчика насичення крові киснем або електрокардіографа з минулих поколінь, а також використовується процесор S6, але їх ціна набагато нижча: від 279 доларів замість 399 доларів за Series 6. У США годинники з'являться в продажу 18 вересня.

У смарт-годинників з'явилися і нові програмні особливості. По-перше, Apple представила сервіс тренувань Fitness +, що дозволяє дивитися на іншому екрані, наприклад, на телевізорі або iPad, відео тренувань і свої поточні показники. У США та інших країнах він буде коштувати 9,99 долара в місяць. По-друге, Apple частково «відв'язала» годинник від iPhone: основні дані все ще необхідно синхронізувати зі смартфоном, але додаткові для дітей або інших родичів можна додавати в сімейний профіль на тому ж iPhone. Також починаючи з цього покоління Apple почне поставляти годинник без адаптера USB для зарядки.

iPad

Основний планшет iPad отримав технічні поновлення: процесор A12, який використовується в iPhone XS 2018 року і підтримку клавіатур і стилю Apple Pencil. Вартість планшета складає від 329 доларів, продажі почнуться 18 вересня.

Оновлення дорожчої моделі iPad Air торкнулося не тільки внутрішніх компонентів, але і дизайну. Тепер він виконаний в стилі iPad Air з невеликою рамкою одного розміру з усіх боків. Екран має розмір 10,9 дюйма по діагоналі і 2360 на 1650 пікселів. На відміну від iPad Pro у Air немає Face ID і замість нього використовується сканер відбитків пальців в кнопці включення.

Разом з iPad Air Apple представила новий процесор A14, виконаний по 5-нанометровому техпроцесору. У нього є шість обчислювальних ядер (чотири малопотужних і два надпотужних), 4-ядерний відеоприскорювач, а також два різних співпроцесора для прискорення алгоритмів машинного навчання. У новому iPad Air використовується не Lightning, а USB-C, як і в iPad Pro починаючи з 2018 року. Вартість планшета починається від 599 доларів, його продажі почнуться в жовтні.

Apple One

Компанія об'єднала свої платні сервіси, в тому числі Music, TV + і Arcade, в єдину підписку Apple One, вартість – від 14,95 до 29,85 долара в місяць.

У червні Apple провела конференцію для розробників WWDC, на якій розповіла про перехід комп'ютерів Mac з процесорів Intel на власні процесори, засновані на архітектурі ARM. Крім того, вона показала на презентації нові версії операційних систем для своїх пристроїв.

Раніше компанія заявила, що реліз iPhone 12 в цьому році відбудеться пізніше ніж зазвичай. Таким чином презентація iPhone 12 відбудеться тільки через місяць.