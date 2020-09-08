Стала відома дата презентації iPhone 12



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Apple представить нові iPhone вже 15 вересня

Велика осіння презентація відбудеться 15 вересня

Американська компанія Apple оголосила про дату великої осінньої презентації. Вона пройде у вівторок, 15 вересня.

Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

Хоч Apple і не перераховує список продуктів, які будуть представлені на цьому заході, але з численних джерел відомо, що саме на ній покажуть чотири нових iPhone 12, а також інші продукти компанії.

Відзначимо, в липні Apple оголосила про перенесення випуску нових iPhone. Нові моделі, швидше за все, з'являться в жовтні, але презентують їх у вересні.

Нагадаємо, що Apple може представити нові iPhone вже у вересні.

Раніше компанія заявила, що реліз iPhone 12 в цьому році відбудеться пізніше ніж зазвичай.

Також відомо, що попередні замовлення на базові iPhone 12 стартують в день анонсу, а продавати довгоочікуваний гаджет почнуть через тиждень.

Зазначимо, що лінійка iPhone 12 складатиметься з чотирьох смартфонів: iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro і iPhone 12 Pro Max.