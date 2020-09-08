Стала відома дата презентації iPhone 12
Велика осіння презентація відбудеться 15 вересняАмериканська компанія Apple оголосила про дату великої осінньої презентації. Вона пройде у вівторок, 15 вересня.
Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.
Хоч Apple і не перераховує список продуктів, які будуть представлені на цьому заході, але з численних джерел відомо, що саме на ній покажуть чотири нових iPhone 12, а також інші продукти компанії.
Відзначимо, в липні Apple оголосила про перенесення випуску нових iPhone. Нові моделі, швидше за все, з'являться в жовтні, але презентують їх у вересні.
Нагадаємо, що Apple може представити нові iPhone вже у вересні.
Раніше компанія заявила, що реліз iPhone 12 в цьому році відбудеться пізніше ніж зазвичай.
Також відомо, що попередні замовлення на базові iPhone 12 стартують в день анонсу, а продавати довгоочікуваний гаджет почнуть через тиждень.
Зазначимо, що лінійка iPhone 12 складатиметься з чотирьох смартфонів: iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro і iPhone 12 Pro Max.