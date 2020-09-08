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    Apple показала інтерʼєр свого першого магазину на воді в Сінгапурі

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    <span>Магазин зайняв кулясту будівлю, в якій з 2011 до 2016 року розташовувався нічний клуб Avalon</span> - Apple показала інтерʼєр свого першого магазину на воді в Сінгапурі
    Магазин зайняв кулясту будівлю, в якій з 2011 до 2016 року розташовувався нічний клуб Avalon

    В магазині також є підводна зала засідань для зустрічей підприємців та команди Apple

    Компанія Apple 10 вересня відкриє в бухті Марина-Бей у Сінгапурі свій перший магазин на воді. Він має вигляд майже прозорої сфери. Про це йдеться у блозі Google.

    Магазин зробили у вигляді сфери: він складається зі 114 шматочків скла та 10 вузьких вертикальних перегородок, які створюють «ефект нічного освітлення». Натхненні Пантеоном у Римі дизайнери розмістили у верхній частині сфери круглий отвір, що пропускає сонячне світло.

    Apple показав інтер'єр свого першого магазину на воді, який відкриють у Сінгапурі. З нього відкривається вид на бухту Громадське телебачення

    У споруді є торгова зала, а також є відеоекран для проведення лекції та зона відпочинку. Також в магазині є підводна зала засідань. Вона призначена для зустрічей підприємців, розробників і команди Apple.

    Apple показала інтер'єр плавучого магазину в Сінгапурі — дивитися фото
    У магазині працюватимуть 150 людей, які загалом зможуть спілкуватися з відвідувачами 23 мовами. Щоб потрапити на відкриття магазину, потрібно попередньо зареєструватися (такі заходи через пандемію).


    Нагадаємо, що Apple може представити нові iPhone вже у вересні.
    Google Apple магазин
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