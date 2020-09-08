Apple показала інтерʼєр свого першого магазину на воді в Сінгапурі
Магазин зайняв кулясту будівлю, в якій з 2011 до 2016 року розташовувався нічний клуб Avalon
В магазині також є підводна зала засідань для зустрічей підприємців та команди Apple
Компанія Apple 10 вересня відкриє в бухті Марина-Бей у Сінгапурі свій перший магазин на воді. Він має вигляд майже прозорої сфери. Про це йдеться у блозі Google.
Магазин зробили у вигляді сфери: він складається зі 114 шматочків скла та 10 вузьких вертикальних перегородок, які створюють «ефект нічного освітлення». Натхненні Пантеоном у Римі дизайнери розмістили у верхній частині сфери круглий отвір, що пропускає сонячне світло.
У споруді є торгова зала, а також є відеоекран для проведення лекції та зона відпочинку. Також в магазині є підводна зала засідань. Вона призначена для зустрічей підприємців, розробників і команди Apple.
У магазині працюватимуть 150 людей, які загалом зможуть спілкуватися з відвідувачами 23 мовами. Щоб потрапити на відкриття магазину, потрібно попередньо зареєструватися (такі заходи через пандемію).
Нагадаємо, що Apple може представити нові iPhone вже у вересні.