Apple показала інтерʼєр свого першого магазину на воді в Сінгапурі

Магазин зробили у вигляді сфери: він складається зі 114 шматочків скла та 10 вузьких вертикальних перегородок, які створюють «ефект нічного освітлення». Натхненні Пантеоном у Римі дизайнери розмістили у верхній частині сфери круглий отвір, що пропускає сонячне світло.

У споруді є торгова зала, а також є відеоекран для проведення лекції та зона відпочинку. Також в магазині є підводна зала засідань. Вона призначена для зустрічей підприємців, розробників і команди Apple.