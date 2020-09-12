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    У світі

    Компанія Apple прибрала із каталогу App Store російські пропагандистські додатки

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    Apple не заперечує отримання від українських органів влади зазначеного припису - Компанія Apple прибрала із каталогу App Store російські пропагандистські додатки
    Apple не заперечує отримання від українських органів влади зазначеного припису

    Причиною блокування мобільних додатків стала вимога Служби безпеки України

    Мобільні додатки російських пропагандистських медіа – «Россия-1», «Вести.ру» тощо – на вимогу СБУ буде вилучено з каталогу App Store на території України.

    Про це повідомила російська урядова інформагенція ТАСС із посиланням на пресслужбу холдингу ВГТРК (Всеросійська державна телерадіокомпанія).

    «Apple повідомила ВГТРК про вилучення додатків «Росія-1», «Росія. Телебачення і радіо», «Вести FM», а також популярного новинного додатку «Вести.ру» з каталогу App Store», – розповіли в пресслужбі.

    Причиною блокування стала вимога Служби безпеки України, підкреслив співрозмовник агентства.

    Як зазначається, Apple не заперечує отримання від українських органів влади зазначеного припису.

    «Apple не видаляла з App Store в Україні жодне з цих додатків. Apple лише повідомила російських розробників про вимоги української влади і запропонувала звернутися до них безпосередньо», – відповіла пресслужба компанії.

    Нагадаємо, близько 4 000 додатків для Android без дозволу збирають інформацію про користувачів. Такого висновку дійшла команда нідерландських, швейцарських і італійських вчених.

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