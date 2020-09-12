Компанія Apple прибрала із каталогу App Store російські пропагандистські додатки



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Apple не заперечує отримання від українських органів влади зазначеного припису

Причиною блокування мобільних додатків стала вимога Служби безпеки України

Мобільні додатки російських пропагандистських медіа – «Россия-1», «Вести.ру» тощо – на вимогу СБУ буде вилучено з каталогу App Store на території України.

Про це повідомила російська урядова інформагенція ТАСС із посиланням на пресслужбу холдингу ВГТРК (Всеросійська державна телерадіокомпанія).

«Apple повідомила ВГТРК про вилучення додатків «Росія-1», «Росія. Телебачення і радіо», «Вести FM», а також популярного новинного додатку «Вести.ру» з каталогу App Store», – розповіли в пресслужбі.

Причиною блокування стала вимога Служби безпеки України, підкреслив співрозмовник агентства.

Як зазначається, Apple не заперечує отримання від українських органів влади зазначеного припису.

«Apple не видаляла з App Store в Україні жодне з цих додатків. Apple лише повідомила російських розробників про вимоги української влади і запропонувала звернутися до них безпосередньо», – відповіла пресслужба компанії.

Нагадаємо, близько 4 000 додатків для Android без дозволу збирають інформацію про користувачів. Такого висновку дійшла команда нідерландських, швейцарських і італійських вчених.

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