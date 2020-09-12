Компанія Apple прибрала із каталогу App Store російські пропагандистські додатки
Причиною блокування мобільних додатків стала вимога Служби безпеки України
Мобільні додатки російських пропагандистських медіа – «Россия-1», «Вести.ру» тощо – на вимогу СБУ буде вилучено з каталогу App Store на території України.
Про це повідомила російська урядова інформагенція ТАСС із посиланням на пресслужбу холдингу ВГТРК (Всеросійська державна телерадіокомпанія).
«Apple повідомила ВГТРК про вилучення додатків «Росія-1», «Росія. Телебачення і радіо», «Вести FM», а також популярного новинного додатку «Вести.ру» з каталогу App Store», – розповіли в пресслужбі.
Причиною блокування стала вимога Служби безпеки України, підкреслив співрозмовник агентства.
Як зазначається, Apple не заперечує отримання від українських органів влади зазначеного припису.
«Apple не видаляла з App Store в Україні жодне з цих додатків. Apple лише повідомила російських розробників про вимоги української влади і запропонувала звернутися до них безпосередньо», – відповіла пресслужба компанії.
Нагадаємо, близько 4 000 додатків для Android без дозволу збирають інформацію про користувачів. Такого висновку дійшла команда нідерландських, швейцарських і італійських вчених.