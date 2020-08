Стала відома дата презентації iPhone 12

Apple представить свою новинку на місяць пізніше, ніж зазвичай

Відомий аналітик і блогер Джон Проссер (Jon Prosser), який в минулому неодноразово ділився точними відомостями про плани Apple, заявив про те, що презентація iPhone 12 відбудеться лише у жовтні. За словами експерта, Apple представить свою новинку на місяць пізніше, ніж зазвичай. Про це Проссер написав у своєму Twitter-акаунті.

Він вважає, що презентація iPhone 12 триватиме з 12 по 18 жовтня, хоча раніше Apple представляла свої флагманські смартфони в перший осінній місяць.

New, adjusted Apple dates!



Apple Watch & iPad

- Via press release

- Week 37 w/c Sep 7



iPhone 12 event

- Week 42 w/c Oct 12



iPhone 12 devices

- Preorders week 42 w/c Oct 12

- Shipping week 43 w/c Oct 19



iPhone 12 Pro devices

- Preorder and shipping in Nov (no exact date yet)