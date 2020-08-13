Стала відома дата презентації iPhone 12
Apple представить свою новинку на місяць пізніше, ніж зазвичай
Відомий аналітик і блогер Джон Проссер (Jon Prosser), який в минулому неодноразово ділився точними відомостями про плани Apple, заявив про те, що презентація iPhone 12 відбудеться лише у жовтні. За словами експерта, Apple представить свою новинку на місяць пізніше, ніж зазвичай. Про це Проссер написав у своєму Twitter-акаунті.
Він вважає, що презентація iPhone 12 триватиме з 12 по 18 жовтня, хоча раніше Apple представляла свої флагманські смартфони в перший осінній місяць.
New, adjusted Apple dates!— Jon Prosser (@jon_prosser) August 12, 2020
Apple Watch & iPad
- Via press release
- Week 37 w/c Sep 7
iPhone 12 event
- Week 42 w/c Oct 12
iPhone 12 devices
- Preorders week 42 w/c Oct 12
- Shipping week 43 w/c Oct 19
iPhone 12 Pro devices
- Preorder and shipping in Nov (no exact date yet)
Також відомо, що попередні замовлення на базові iPhone 12 стартують в день анонсу, а продавати довгоочікуваний гаджет почнуть через тиждень.
Зазначимо, що лінійка iPhone 12 складатиметься з чотирьох смартфонів: iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro і iPhone 12 Pro Max.