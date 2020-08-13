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    Технології

    Стала відома дата презентації iPhone 12

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    Презентація iPhone 12 триватиме з 12 по 18 жовтня - Стала відома дата презентації iPhone 12
    Презентація iPhone 12 триватиме з 12 по 18 жовтня

    Apple представить свою новинку на місяць пізніше, ніж зазвичай

    Відомий аналітик і блогер Джон Проссер (Jon Prosser), який в минулому неодноразово ділився точними відомостями про плани Apple, заявив про те, що презентація iPhone 12 відбудеться лише у жовтні. За словами експерта, Apple представить свою новинку на місяць пізніше, ніж зазвичай. Про це Проссер написав у своєму Twitter-акаунті.

    Він вважає, що презентація iPhone 12 триватиме з 12 по 18 жовтня, хоча раніше Apple представляла свої флагманські смартфони в перший осінній місяць.

    Також відомо, що попередні замовлення на базові iPhone 12 стартують в день анонсу, а продавати довгоочікуваний гаджет почнуть через тиждень.

    Зазначимо, що лінійка iPhone 12 складатиметься з чотирьох смартфонів: iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro і iPhone 12 Pro Max.

     

    технології Apple смартфон гаджет
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