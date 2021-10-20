Google показав флагманські смартфони, які не дістануться до України

Google представив нові смартфони, які не продаватимуться в Україні

Компанія презентувала нові флагманські смартфони. Але в Україні вони офіційно не продаватимуться

Google представив сімейство нових смартфонів – Pixel 6 та Pixel 6 Pro. Пристрої отримали унікальний дизайн з модулем камери на всю ширину смартфона. Такого рішення немає у жодного з сучасних телефонів.

Також нові «Пікселі» першими отримали процесор Tensor, розробкою якого займалася Google.

Pixel 6 має 8 Гбайт оперативної пам’яті. Вбудованої може бути 128 або 256 Гбайт.

У Pro-версії «оперативки» 12 Гбайт. А об’єм вбудованої пам’яті можна збільшити до 512 Гбайт.

Молодша версія має основну камеру з двома об’єктивами. У Pixel 6 Pro об’єктивів три. Обидва смартфони отримали нові ширококутні та ультраширококутні об’єктиви.

Головний об’єктив виконаний на базі сенсора на 50МП. Ультраширококутний об’єктив отримав 12-мегапіксельний датчик з кутом огляду 114 градусів.

Pixel 6 Pro має додатковий 48-мегапіксельний телефото модуль з 4-кратним оптичним збільшенням.

Фронтальні камери в смартфонах не відрізняються.

Смартфони дозволяють записувати відео з роздільною здатністю 4K з частотою 60 кадрів в секунду з обробкою HDR або ж slow-mo відео з роздільною здатністю Full HD з частотою до 240 кадрів в секунду.

Новий процесор дозволяє використовувати інструмент редагування, який автоматично видаляє відволікаючі елементи на знімках.

Pixel 6 оснащено 6,4-дюймовим Oled дисплеєм із частотою оновлення 90 Гц.

Pixel 6 Pro отримав 6,7-дюймовий LTPO дисплей з частотою оновлення 120 Гц і закругленими бічними гранями.

Обидві новинки отримали:

захист від пилу і води відповідно до стандарту IP68 (можуть «пірнати» під воду);

сканери відбитків пальців в дисплеї;

стерео динаміки;

підтримку швидкої провідної і швидкої бездротової зарядки.

З коробки смартфони працюють під управлінням версії Android 12, і отримуватимуть оновлення операційної системи протягом 4 років, оновлення безпеки – протягом 5 років.

Пристрої вже доступні для попереднього замовлення. Ціна Pixel 6 стартує з $599. Вартість Pixel 6 Pro – від $899.

В Україні смартфони офіційно не продаватимуться. Тож знайти їх можна буде лише у «перекупів» за завищеними цінами.