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    Google показав флагманські смартфони, які не дістануться до України

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    Google представив нові смартфони, які не продаватимуться в Україні - Google показав флагманські смартфони, які не дістануться до України
    Google представив нові смартфони, які не продаватимуться в Україні
    Фото: Google

    Компанія презентувала нові флагманські смартфони. Але в Україні вони офіційно не продаватимуться

    Google представив сімейство нових смартфонів – Pixel 6 та Pixel 6 Pro. Пристрої отримали унікальний дизайн з модулем камери на всю ширину смартфона. Такого рішення немає у жодного з сучасних телефонів.

    Також нові «Пікселі» першими отримали процесор Tensor, розробкою якого займалася Google.

    Pixel 6 має 8 Гбайт оперативної пам’яті. Вбудованої може бути 128 або 256 Гбайт.

    У Pro-версії «оперативки» 12 Гбайт. А об’єм вбудованої пам’яті можна збільшити до 512 Гбайт.

    Молодша версія має основну камеру з двома об’єктивами. У Pixel 6 Pro об’єктивів три. Обидва смартфони отримали нові ширококутні та ультраширококутні об’єктиви.

    Головний об’єктив виконаний на базі сенсора на 50МП. Ультраширококутний об’єктив отримав 12-мегапіксельний датчик з кутом огляду 114 градусів.

    Pixel 6 Pro має додатковий 48-мегапіксельний телефото модуль з 4-кратним оптичним збільшенням.

    Фронтальні камери в смартфонах не відрізняються.

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    Google показав флагманські смартфони, які не дістануться до України
    Google показав флагманські смартфони, які не дістануться до України
    Google показав флагманські смартфони, які не дістануться до України
    Google показав флагманські смартфони, які не дістануться до України

    Смартфони дозволяють записувати відео з роздільною здатністю 4K з частотою 60 кадрів в секунду з обробкою HDR або ж slow-mo відео з роздільною здатністю Full HD з частотою до 240 кадрів в секунду.

    Новий процесор дозволяє використовувати інструмент редагування, який автоматично видаляє відволікаючі елементи на знімках.

    Pixel 6 оснащено 6,4-дюймовим Oled дисплеєм із частотою оновлення 90 Гц.

    Pixel 6 Pro отримав 6,7-дюймовий LTPO дисплей з частотою оновлення 120 Гц і закругленими бічними гранями.

    Обидві новинки отримали:

    • захист від пилу і води відповідно до стандарту IP68 (можуть «пірнати» під воду);
    • сканери відбитків пальців в дисплеї;
    • стерео динаміки;
    • підтримку швидкої провідної і швидкої бездротової зарядки.

    З коробки смартфони працюють під управлінням версії Android 12, і отримуватимуть оновлення операційної системи протягом 4 років, оновлення безпеки – протягом 5 років.

    Пристрої вже доступні для попереднього замовлення. Ціна Pixel 6 стартує з $599. Вартість Pixel 6 Pro – від $899.

    В Україні смартфони офіційно не продаватимуться. Тож знайти їх можна буде лише у «перекупів» за завищеними цінами.

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    Теги: Google смартфон Android Pixel
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    Google показав флагманські смартфони, які не дістануться до України