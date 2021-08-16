Google готує смартфон з гнучким екраном: перші подробиці

Який вигляд може мати смартфон від Google з гнучким екраном

Інформація про те, що Google готує смартфон з гнучким екраном, підтвердилася завдяки новій операційній системі – Android 12

Ентузіасти проаналізували код програми камери нової операційної системи від Google – Android 12 – і знайшли в ньому згадку чотирьох перспективних смартфонів компанії. В їх кодові позначення - Oriole, Raven, Passport і Slider.

Oriole і Raven - це вже, можна сказати, старі знайомі – Google Pixel 6 і Pixel 6 Pro, які мають дебютувати восени 2021 року. Компанія частково розсекретила ці моделі на самому початку серпня.

А ось позначення Passport приписують можливої моделі зі складним екраном. Причому її анонс може відбутися вже цієї осені під позначенням Pixel Fold.

З чуток, Pixel Fold буде уніфікований з моделями лінійки Pixel 6 - успадкує від них камеру і апаратну платформу Google Tensor.

Якщо так, то Pixel Fold виступить конкурентом Xiaomi Mi Mix Fold і нового Samsung Galaxy Z Fold 3.

Над смартфоном з гнучким екраном також працює і Apple. Який вигляд може мати перший гнучкий iPhone – дивиться за посиланням.