Xiaomi показала підводну розпаковку смартфона

Китайська компанія розпакувала смартфон Mi 11 Ultra під водою, щоб показати ефективність захисту від вологи

Компанія Xiaomi показала розпакування флагманського Mi 11 Ultra під водою, щоб продемонструвати, наскільки добре працює захист від вологи за стандартом IP68.

Стандарт IP68 передбачає можливість занурення пристрою на пів години на глибину до півтора метра.

У відеоролику смартфон використовується для підводної зйомки. Проте варто врахувати, що в реальному житті таке використання камери може зіткнутись з проблемами через непередбачувану роботу сенсорного екрана у воді.

Вирішити це можна шляхом прив'язування функції швидкого запуску камери та фотографування до кнопок на корпусі.

Xiaomi Mi 11 Ultra побудовано на флагманському процесорі Qualcomm Snapdragon 888. Пристрій оснащується 6,81-дюймовим Amoled-дисплеєм з роздільною здатністю 1440p і частотою оновлення 120 Гц.

Смартфон може похвалитися основною камерою з головним модулем на 50 мегапікселів.

Джерело: 24 канал