Huawei припинив прямі постачання смартфонів до Росії

Виробник телекомунікаційного обладнання може остаточно піти з країни

Китайська компанія Huawei повністю припинила пряме постачання смартфонів до Росії. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що компанія також не ввозить до Росії планшети, ноутбуки та телевізори. Деякі одиниці техніки досі продаються в офіційному магазині Huawei у Росії, але це – залишки минулих постачань. Як зазначається, відсутність нових партій може призвести до закриття онлайн-магазину.

Про закриття своїх офіційних торгових точок холдинг вже попереджав, тепер на це вказує і те, що на популярному онлайн-майданчику вийшло оголошення про здачу в оренду московського офісу компанії.

Мобільні оператори також підтверджують припинення ввезення гаджетів вендора до РФ.

Крім того, за інформацією ЗМІ, компанія більше не набирає співробітників у РФ, а нібито перевезла до Казахстану та Узбекистану.

Зазначається, що виробник телекомунікаційного обладнання може остаточно піти з країни.

Нагадаємо, у серпні китайська технологічна компанія Huawei закрила свій російський інтернет-магазин Vmall.

Також газета The Wall Street Journal повідомляла, що китайські технологічні компанії під тиском санкцій і постачальників скорочують присутність на російському ринку, не оголошуючи про це публічно.