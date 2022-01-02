Huawei анонсувала розумні окуляри та новий ноутбук

Окуляри працюють на операційній системі HarmonyOS

Окрім складаного смартфона Huawei P50 Pocket, компанія також представила ще два девайси – розумні окуляри та преміальний лептоп MateBook X Pro.

Окуляри працюють на операційній системі HarmonyOS, оснащені спікерами та мікрофоном, що надають змогу спілкування з помічником Huawei’s Celia, телефонувати, слухати музику та робити нотатки на ходу.

Також повідомляється, що окуляри можуть стежити за здоров’ям очей і постави (як саме, невідомо) і мають захист IPX4. Повного заряду акумулятора вистачить на 16 годин змішаного використання, 4,5 години дзвінків або 6 годин прослуховування музики.

Окуляри пропонуються у трьох різних дизайнах: Boston, Wellington та Aviator. За бажанням покупця, в оправу можна встановити як лінзи за рецептом лікаря, так і проти сонцеві – у першому випадку їх ціна буде починатися з $266, у другому – $299.

Окуляри працюють на операційній системі HarmonyOS

Окуляри вже доступні у продажу на китайському ринку.

Ноутбук MateBook X Pro 2022 – нова модель флагманського ультрабука в лінійці Huawei. В ній використовується 14,2-дюймовий сенсорний дисплей з пропорціями 3:2, частотою оновлення 90 Гц та роздільною здатністю 3120×2080 точок. Максимальна яскравість екрану сягає 500 ніт, виробник заявляє про повне охоплення колірного простору DCI-P3.

Процесор належить до сімейства Intel Rocket Lake, використовується вбудована графіка Intel Iris Xe, оперативної пам’яті в ньому 16 ГБ, максимальна ємність M2 SSD накопичувача – 1 ТБ. Ємність акумулятора становить 60 Вт*г, вага – 1,38 кг, найбільша товщина корпусу – 15,5 мм.