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    Huawei анонсувала розумні окуляри та новий ноутбук

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    Ноутбук MateBook X Pro 2022 &ndash; нова модель&nbsp; - Huawei анонсувала розумні окуляри та новий ноутбук
    Ноутбук MateBook X Pro 2022 – нова модель 
    фото з відритих джерел

    Окуляри працюють на операційній системі HarmonyOS

    Окрім складаного смартфона Huawei P50 Pocket, компанія також представила ще два девайси – розумні окуляри та преміальний лептоп MateBook X Pro.

    Окуляри працюють на операційній системі HarmonyOS, оснащені спікерами та мікрофоном, що надають змогу спілкування з помічником Huawei’s Celia, телефонувати, слухати музику та робити нотатки на ходу.

    Також повідомляється, що окуляри можуть стежити за здоров’ям очей і постави (як саме, невідомо) і мають захист IPX4. Повного заряду акумулятора вистачить на 16 годин змішаного використання, 4,5 години дзвінків або 6 годин прослуховування музики.

    Окуляри пропонуються у трьох різних дизайнах: Boston, Wellington та Aviator. За бажанням покупця, в оправу можна встановити як лінзи за рецептом лікаря, так і проти сонцеві – у першому випадку їх ціна буде починатися з $266, у другому – $299.

    Окуляри працюють на операційній системі HarmonyOS
    Окуляри працюють на операційній системі HarmonyOS

    Окуляри вже доступні у продажу на китайському ринку.

    Ноутбук MateBook X Pro 2022 – нова модель флагманського ультрабука в лінійці Huawei. В ній використовується 14,2-дюймовий сенсорний дисплей з пропорціями 3:2, частотою оновлення 90 Гц та роздільною здатністю 3120×2080 точок. Максимальна яскравість екрану сягає 500 ніт, виробник заявляє про повне охоплення колірного простору DCI-P3.

    Процесор належить до сімейства Intel Rocket Lake, використовується вбудована графіка Intel Iris Xe, оперативної пам’яті в ньому 16 ГБ, максимальна ємність M2 SSD накопичувача – 1 ТБ. Ємність акумулятора становить 60 Вт*г, вага – 1,38 кг, найбільша товщина корпусу – 15,5 мм.

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    Теги: гаджет Huawei
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    Huawei анонсувала розумні окуляри та новий ноутбук