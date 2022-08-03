Китайська компанія Huawei закрила інтернет-магазин у Росії

Технологічні компанії із Китаю під загрозою санкцій скорочують присутність на російському ринку

Китайська технологічна компанія Huawei закрила свій російський інтернет-магазин Vmall. Про це повідомляється на сайті Huawei.

«З 1 серпня 2022 року компанія Huawei зупиняє продаж в офіційному інтернет-магазині Vmall, а також у мобільному додатку Huawei Vmall», – йдеться у повідомленні.

У компанії пообіцяли, що оформлені раніше замовлення будуть доставлені покупцям у звичайному режимі.

Як стало відомо раніше, з червня компанія Huawei почала закривати офіційні торгові точки у Росії. Першим закрили павільйон у московському торговому центрі «Рів'єра», потім пішли відділення у Новокузнецьку, Уфі та у Ростові-на-Дону. При цьому компанія не заявляла про вихід з російського ринку.

На думку деяких експертів, рішення про закриття магазинів може бути пов'язане із дефіцитом продукції та загальним зниженням попиту на смартфони.

Нагадаємо, раніше газета The Wall Street Journal повідомила, що китайські технологічні компанії під тиском санкцій і постачальників скорочують присутність на російському ринку, не оголошуючи про це публічно.

Згортання поставок з Китаю в Росію відбулося слідом за кількома раундами санкцій, які США, Євросоюз та їхні партнери запровадили проти РФ через вторгнення в Україну. Станом на початок березня, китайські виробники смартфонів Xiaomi, Oppo і Huawei скоротили свої поставки в Росію вдвічі. При цьому на китайські бренди припадає 60% російського ринку смартфонів.