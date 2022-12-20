Якими будуть нові MacBook Pro та iMac

Apple продовжує роботу над 24-дюймовим iMac з системою на чіпі M3

Компанія Apple готується представити нові MacBook Pro. Про це повідомляє Bloomberg.

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Ймовірно, презентація відбудеться у березні – це стандартна дата для весняного івенту Apple. На ній також можуть показати 15,5-дюймовий MacBook Air.

Ніяких серйозних нововведень в MacBook Pro наступного покоління, крім нової обчислювальної платформи та, можливо, більш швидкої оперативної пам'яті, чекати не варто. Змін в дизайні теж буде мінімум – ноутбуки оновили зовсім недавно

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Зауважимо, що спочатку новий MacBook Pro в 14-і 16-дюймовому дизайні хотіли показати у 2022 році, але через затримки в поставках реліз довелося перенести на початок 2023.

Також зазначається, що Apple продовжує роботу над 24-дюймовим iMac з системою на чіпі M3. Він буде запущений не раніше осені 2023 року. Більше ніяких подробиць інсайдер не розкриває. Поточний iMac вийшов у квітні 2021 року з чіпом M1 і тонким, барвистим корпусом.

Нагадаємо, восени компанія Apple випустила фінальну версію iOS 16. Вона стала доступною для всіх iPhone, починаючи з iPhone 8.

Раніше повідомлялося, що американська корпорація-виробник техніки Apple припиняє виробляти музичний плеєр iPod. Покупці можуть придбати iPod touch до закінчення техніки на складах.