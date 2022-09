Apple представила iPhone 14

Компанія Apple на онлайн-презентації офіційно представила iPhone 14 та iPhone 14 Plus. У новому смартфоні буде старий процесор A15 Bionic. Цей телефон візуально не відрізняється від iPhone 13, крім кольорового оформлення.

Базові моделі з 6,1-дюймовим (iPhone 14) та 6,7-дюймовим (iPhone 14 Plus) екранами отримали не лише дизайн від попереднього покоління смартфона, а й чіп A15, який використовувався в iPhone 13.

The biggest news from the Apple event. #AppleEvent pic.twitter.com/9d76nGkA0C