Apple представила iPhone 14

Вперше iPhone отримали підтримку супутникового зв'язку

Компанія Apple на онлайн-презентації офіційно представила iPhone 14 та iPhone 14 Plus. У новому смартфоні буде старий процесор A15 Bionic. Цей телефон візуально не відрізняється від iPhone 13, крім кольорового оформлення.

Базові моделі з 6,1-дюймовим (iPhone 14) та 6,7-дюймовим (iPhone 14 Plus) екранами отримали не лише дизайн від попереднього покоління смартфона, а й чіп A15, який використовувався в iPhone 13.

Новий смартфон вперше може бути доступний у версії тільки з eSIM без слота для фізичної SIM-карти. Також вперше iPhone отримали підтримку супутникового зв'язку, але використовувати його можна тільки для екстрених викликів та обміну текстовими повідомленнями - функція буде доступна з листопада у США та Канаді.

Новинки отримали покращену камеру з 12 Мп основним об'єктивом, а також нову 12 Мп фронтальну камеру, яка оснащена автофокусом. У iPhone 14 та iPhone 14 Plus камери оптимізовані для кращої зйомки в умовах низького освітлення, а для відео з'явився режим Action Mode для якіснішої зйомки в русі.

У продаж iPhone 14 та iPhone 14 Plus вийдуть у п'яти кольорах корпусу. Замовлення на смартфони почнуть приймати з 9 вересня, а продаж iPhone 14 за ціною від $799 стартує 16 вересня, а Phone 14 Plus вартістю від $899 з'явиться на ринку з 7 жовтня.

Раніше повідомлялося, що американська корпорація-виробник техніки Apple припиняє виробляти музичний плеєр iPod. Покупці можуть придбати iPod touch до закінчення техніки на складах.