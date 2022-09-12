Apple представила фінальну версію iOS 16: що змінилося
Нова версія вже встановлена й на новеньких iPhone 14
Компанія Apple випустила фінальну версію iOS 16. Вона стала доступною для всіх iPhone, починаючи з iPhone 8. Про це повідомляє Gizchina.
Серед нововведень:
- нові віджети й широкі можливості налаштування для екрана блокування;
- поштовий клієнт;
- покращена карта;
- можливість редагувати, а також видаляти повідомлення, які були надіслані протягом 15 хвилин після відправки;
- повноекранний музичний плеєр;
- підтримка ігрових контролерів, у тому ж числі Nintendo Switch Joy-Con;
- можливість використання фірмової фітнес-програми, що дозволить замінити
- використання розумних годинників.
Фінальна версія iOS 16 також встановлена й на новеньких iPhone 14.
Нагадаємо, компанія Apple на онлайн-презентації офіційно представила iPhone 14 та iPhone 14 Plus. У новому смартфоні буде старий процесор A15 Bionic. Цей телефон візуально не відрізняється від iPhone 13, крім кольорового оформлення.
Раніше повідомлялося, що американська корпорація-виробник техніки Apple припиняє виробляти музичний плеєр iPod. Покупці можуть придбати iPod touch до закінчення техніки на складах.
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