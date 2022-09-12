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Apple представила фінальну версію iOS 16: що змінилося

Альона Боженко
glavcom.ua
Apple представила фінальну версію iOS 16: що змінилося
Компанія Apple випустила фінальну версію iOS 16
фото ілюстративне

Нова версія вже встановлена й на новеньких iPhone 14

Компанія Apple випустила фінальну версію iOS 16. Вона стала доступною для всіх iPhone, починаючи з iPhone 8. Про це повідомляє Gizchina.

Серед нововведень:

  • нові віджети й широкі можливості налаштування для екрана блокування;
  • поштовий клієнт;
  • покращена карта;
  • можливість редагувати, а також видаляти повідомлення, які були надіслані протягом 15 хвилин після відправки;
  • повноекранний музичний плеєр;
  • підтримка ігрових контролерів, у тому ж числі Nintendo Switch Joy-Con;
  • можливість використання фірмової фітнес-програми, що дозволить замінити
  • використання розумних годинників.

Фінальна версія iOS 16 також встановлена й на новеньких iPhone 14.

Нагадаємо, компанія Apple на онлайн-презентації офіційно представила iPhone 14 та iPhone 14 Plus. У новому смартфоні буде старий процесор A15 Bionic. Цей телефон візуально не відрізняється від iPhone 13, крім кольорового оформлення.

Раніше повідомлялося, що американська корпорація-виробник техніки Apple припиняє виробляти музичний плеєр iPod. Покупці можуть придбати iPod touch до закінчення техніки на складах.

Теги: телефон Apple

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