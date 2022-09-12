Apple представила фінальну версію iOS 16: що змінилося

Нова версія вже встановлена й на новеньких iPhone 14

Компанія Apple випустила фінальну версію iOS 16. Вона стала доступною для всіх iPhone, починаючи з iPhone 8. Про це повідомляє Gizchina.

Серед нововведень:

нові віджети й широкі можливості налаштування для екрана блокування;

поштовий клієнт;

покращена карта;

можливість редагувати, а також видаляти повідомлення, які були надіслані протягом 15 хвилин після відправки;

повноекранний музичний плеєр;

підтримка ігрових контролерів, у тому ж числі Nintendo Switch Joy-Con;

можливість використання фірмової фітнес-програми, що дозволить замінити

використання розумних годинників.

Фінальна версія iOS 16 також встановлена й на новеньких iPhone 14.

Нагадаємо, компанія Apple на онлайн-презентації офіційно представила iPhone 14 та iPhone 14 Plus. У новому смартфоні буде старий процесор A15 Bionic. Цей телефон візуально не відрізняється від iPhone 13, крім кольорового оформлення.

Раніше повідомлялося, що американська корпорація-виробник техніки Apple припиняє виробляти музичний плеєр iPod. Покупці можуть придбати iPod touch до закінчення техніки на складах.