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    Apple припиняє виробництво легендарного гаджета

    Покупці можуть придбати пристрій до закінчення техніки на складах - Apple припиняє виробництво легендарного гаджета
    Покупці можуть придбати пристрій до закінчення техніки на складах
    фото з відкритих джерел

    Apple випускала цей гаджет протягом 20 років

    Американська корпорація-виробник техніки Apple припиняє виробляти музичний плеєр iPod. Покупці можуть придбати iPod touch до закінчення техніки на складах.

    Про це повідомляє пресслужба компанії.

    Apple випускала музичний плеєр протягом 20 років.

    У компанії пояснили, що iPod розроблявся як пристрій, через який можна слухати музику, проте зараз функція доступна у всій продукції компанії.

    «Дух iPod продовжує жити. Ми інтегрували неймовірний музичний досвід у всі наші продукти – від iPhone до Apple Watch і HomePod mini, а також в Mac, iPad і Apple TV. А Apple Music забезпечує кращу в галузі якість звуку з підтримкою просторового аудіо – немає кращого способу насолоджуватися музикою, відкривати її для себе і слухати», – заявив старший віце-президент Apple зі світового маркетингу Грег Джосвіак.

    Американський підприємець і засновник SpaceX Ілон Маск, який нещодавно придбав Twitter Inc., допустив нововведення щодо плати за користування популярною соцмережею.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Apple припиняє виробництво легендарного гаджета