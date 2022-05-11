Apple припиняє виробництво легендарного гаджета

Американська корпорація-виробник техніки Apple припиняє виробляти музичний плеєр iPod. Покупці можуть придбати iPod touch до закінчення техніки на складах.

Apple випускала музичний плеєр протягом 20 років.

У компанії пояснили, що iPod розроблявся як пристрій, через який можна слухати музику, проте зараз функція доступна у всій продукції компанії.

«Дух iPod продовжує жити. Ми інтегрували неймовірний музичний досвід у всі наші продукти – від iPhone до Apple Watch і HomePod mini, а також в Mac, iPad і Apple TV. А Apple Music забезпечує кращу в галузі якість звуку з підтримкою просторового аудіо – немає кращого способу насолоджуватися музикою, відкривати її для себе і слухати», – заявив старший віце-президент Apple зі світового маркетингу Грег Джосвіак.

Американський підприємець і засновник SpaceX Ілон Маск, який нещодавно придбав Twitter Inc., допустив нововведення щодо плати за користування популярною соцмережею.