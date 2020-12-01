Nokia почне випускати ноутбуки

Невідомий комп'ютер Nokia вже сертифікований для продажу в Індії

Характеристики майбутніх пристроїв не розкриваються

Компанія Nokia представить перший персональний комп'ютер власної розробки.

Про це повідомляє видання Root MyGalaxy з посиланням на повідомлення мережевих інсайдерів.

За словами відомого інсайдера Мукула Шарми, невідомий комп'ютер Nokia був сертифікований для продажу в Індії 27 листопада. Країною-виробником вказано Китай.

У списку є кілька моделей пристрою, з цього блогер зробив висновок, що Nokia має намір представити серію апаратів.

Шарма уточнив, що виявлений ним девайс може не виявитися комп'ютером, так як фігурує в категорії «лептопи, ноутбуки та планшети». Однак він вважає, що Nokia випустить саме портативний персональний комп'ютер. Характеристики майбутніх пристроїв не розкриваються.

До слова, Nokia відродила легендарний телефон.

Також повідомлялося, що за підтримки NASA Nokia запустить 4G на Місяці.