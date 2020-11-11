Nokia відродила легендарний телефон

Компанія має намір представити смартфон Nokia 8000 4G, який був популярним у 2000-х роках

Компанія HMD Global, яка володіє правами на Nokia, випустить оновлену версію легендарного телефону відомого бренду. Про це повідомляє німецьке видання WinFuture з посиланням на джерела.

Інсайдери повідомили, що компанія має намір представити смартфон Nokia 8000 4G, який, по суті, виявиться відродженою версією популярного в 2000-х роках телефону Nokia 8800. Девайс отримає класичний форм-фактор пристрою з невеликим кольоровим екраном і фізичною клавіатурою. Судячи з постера моделі, апарат отримає «преміальний дизайн», його корпус буде виготовлений з «схожих на скло» дорогих матеріалів.

За даними видання, Nokia 8000 4G матиме 2,8-дюймовий РК-дисплей з роздільною здатністю 320х240 пікселів, процесор Qualcomm Snapdragon 210, 512 мегабайтів оперативної та чотири гігабайти вбудованої пам’яті, акумулятор місткістю 1500 міліампер-годин. На задній панелі девайса розташується одинарна двомегапіксельна камера. Смартфон отримає підтримку роботи в мережах 4G, Bluetooth, операційну систему KaiOS.

Також джерела повідомили, що виробник гаджетів збирається випустити смартфон під назвою Nokia 6300 4G. Точна інформація про дату виходу обох моделей не розкривається.

Нагадаємо, що за підтримки NASA Nokia запустить 4G на Місяці.

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Нещодавно Nokia також випустила інший бюджетний смартфон - C2. Девайс отримав 5,7-дюймовий екран з роздільною здатністю HD+. Смартфон має фронтальну камеру на 5 Мп, і датчик з аналогічною роздільною здатністю на задній панелі.