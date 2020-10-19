  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Технології

    За підтримки NASA Nokia запустить 4G на Місяці

    • Розсилка
    За підтримки NASA Nokia запустить 4G на Місяці - За підтримки NASA Nokia запустить 4G на Місяці
    За підтримки NASA Nokia запустить 4G на Місяці

    Мережу 4G будуть використовувати астронавти та транспортні засоби

    Фінська телекомунікаційна компанія Nokia отримає від космічного агентства NASA 14,1 мільйона доларів для будівництва мережі 4G на Місяці.

    Про це повідомляє видання XDA.

    NASA повідомило про цю інвестицію в ході укладених контрактів на 370 млн доларів, пов’язаних із відправленням на Місяць у 2024 році першого екіпажу місії «Артеміда», у складі якого буде принаймні одна жінка. Контракт уклала дочірня компанія Nokia у США.

    Зазначається, що мережу 4G будуть використовувати астронавти та транспортні засоби, в майбутньому це може стати основою для потенційної майбутньої Місячної бази.

    «Завдяки фінансуванню NASA, Nokia дослідить, як наземні технології можуть бути модифіковані для місячного середовища, щоб забезпечувати надійний високошвидкісний зв’язок», – додав керівник відділу дирекції місії космічних технологій NASA Джим Рейтер.

    США NASA жінка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies