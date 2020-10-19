За підтримки NASA Nokia запустить 4G на Місяці



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За підтримки NASA Nokia запустить 4G на Місяці

Мережу 4G будуть використовувати астронавти та транспортні засоби

Фінська телекомунікаційна компанія Nokia отримає від космічного агентства NASA 14,1 мільйона доларів для будівництва мережі 4G на Місяці.

Про це повідомляє видання XDA.

NASA повідомило про цю інвестицію в ході укладених контрактів на 370 млн доларів, пов’язаних із відправленням на Місяць у 2024 році першого екіпажу місії «Артеміда», у складі якого буде принаймні одна жінка. Контракт уклала дочірня компанія Nokia у США.

Зазначається, що мережу 4G будуть використовувати астронавти та транспортні засоби, в майбутньому це може стати основою для потенційної майбутньої Місячної бази.

«Завдяки фінансуванню NASA, Nokia дослідить, як наземні технології можуть бути модифіковані для місячного середовища, щоб забезпечувати надійний високошвидкісний зв’язок», – додав керівник відділу дирекції місії космічних технологій NASA Джим Рейтер.