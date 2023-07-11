Соцмережа Threads випередила ChatGPT за кількістю користувачів

Менше ніж за тиждень з моменту запуску кількість користувачів соціальної мережі Threads досягла 100 мільйонів

Кількість користувачів нової соціальної мережі Threads, яку 5 липня запустила американська Meta, перевищила 100 млн, підрахували незалежно один від одного мережеве видання Search Engine Journal та інформаційна платформа Quiver Quantitative.

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За даними Search Engine Journal, популярному чат-боту ChatGPT для залучення 100 млн користувачів знадобилося два місяці, соцмережам TikTok та Instagram – дев'ять місяців та 2,5 року відповідно.

Глава і засновник Meta Марк Цукерберг після досягнення Threads позначки в 70 млн користувачів написав у сервісі, що це «набагато вище за наші очікування».

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При цьому Threads недоступна у Європейському союзі. Газета The Independent з посиланням на джерела писала, що Meta поки не розгортає додаток в ЄС через неясність Digital Markets Act – європейського закону, що обмежує використання персональних даних компаніями.

Ілон Маск, якому належить сервіс мікроблогів Twitter, що конкурує з Threads, у своїй соцмережі під скріншотом з великим переліком категорій даних, які може збирати Threads, написав: «Яке щастя, що вона так здорово управляється". Над скріншотом наводяться слова топ-менеджера Meta про мету запустити «розумно керовану» соцмережу.

Директор з продукції Meta Кріс Кокс раніше говорив, що представники творчих професій та громадські діячі відзначали свою потребу в "розумно керованій" платформі.

Нагадаємо, Марк Цукерберг запустив власну альтернативу Twitter – Threads. Соцмережа одночасно запрацювала у 100 країнах світу й отримала понад 30 млн користувачів за добу. Проте застосунок не надто привітний до українців.

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Наразі завантажити Threads можна на смартфон через App Store та Google Play. Родзинка соцмережі – тісна інтеграція з Instagram. Обліковий запис у новій соцмережі можна створити за кілька кліків, автоматично скопіювавши нік користувача та усі дані з іншого продукту Meta. Проте є одне але: якщо ви захочете видалити обліковий запис в Threads, то ви автоматично видалитесь з Instagram. Тож виходить, що створений профіль можна лише деактивувати, але не видалити.

До слова, Цукерберга відразу звинуватили у копії свого конкурента. Лаконічний дизайн та функціонал перегукується з Twitter – сервіс підтримує короткі текстові пости, посилання, фото та невеликі відео. Відмінність від Instagram – відсутність фільтрів, масок та інших спецефектів для медіаконтенту. Публікації можна робити на 500 символів, що практично вполовину перевищує Twitter, де дозволений максимум — 280. Про обмеження щодо розмірів файлів та дописів поки що не повідомляється.

У Threads є алгоритмічна стрічка. Нові користувачі поки що бачать у ній мікс постів від незнайомих профілів, а також брендів та людей, на яких вже встигли підписатися. Окрема стрічка лише з підписниками є у списку функцій, які планують додати згодом.

В Україні Threads став доступний із перших хвилин роботи. У нову соцмережу вже почали переходити бренди, волонтери, знаменитості, чиновники та бізнесмени.

Як стало відомо раніше Маск погрожує Цукербергу судом через його новий ресурс Threads. Twitter добиватиметься судової заборони на використання своєї інтелектуальної власності компанією Meta, звинувачуючи у її крадіжці.

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Юрист Twitter Алекс Спіро звинувачує Meta у «систематичному, навмисному та незаконному присвоєнні комерційної таємниці та іншої інтелектуальної власності Twitter».