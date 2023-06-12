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У компанії Ілона Маска працюватиме 14-річний геній

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У компанії Ілона Маска працюватиме 14-річний геній
Підліток вже закінчив інженерну школу Університету Санта-Клари, ставши наймолодшим випускником
фото з відкритих джерел

Кайран Квазі буде інженером-програмістом в інженерній команді Starlink

Студент Університету Санта-Клари в Каліфорнії Кайран Квазі збирається після закінчення вишу працювати інженером-програмістом у Starlink у Редмонді, штат Вашингтон, приєднавшись до величезної команди SpaceX. Унікальність нового співробітника компанії Ілона Маска в тому, що йому всього 14 років, повідомляє Business Insider.

Starlink – це супутниковий інтернет-сервіс SpaceX, який почав працювати у січні в Нігерії – її першому африканському ринку.

Підліток вже закінчив інженерну школу Університету Санта-Клари, ставши наймолодшим випускником, і в майбутньому збирається переїхати з Плезантона (Каліфорнія) зі своєю матір'ю в Редмонд, щоб приступити до роботи.

Про те, що Квазі – незвичайна дитина, батькам стало зрозуміло, коли синові виповнилося лише два роки. Вже тоді він міг говорити цілими пропозиціями, а дітям та вчителям розповідав про новини, які чув по радіо. Іноді це оберталося великими неприємностями.

Хлопець добре розуміється на комп'ютерних мовах і почав програмувати на Python в академії кодування YoungWonks у сім років, увійшовши до числа найпросунутіших студентів, і використовував свій досвід роботи з Python, щоб вивчити більше дюжини мов кодування. Він також відвідував майстер-класи з машинного навчання з відкритим вихідним кодом.

Коли дитині виповнилося дев'ять років, батьки допомогли йому вступити до громадського коледжу в Каліфорнії.

Крім того, хлопець потрапив до 99,9% процентів населення планети за рівнем IQ. Людей із таким інтелектом – всього 0,1%.

Декілька місяців потому Квазі пройшов стажування в Intel Labs як науковий співробітник з дослідження штучного інтелекту, а до 11 років він перевівся в Університет Санта-Клари, щоб вивчати інформатику та інженерію.

Квазі напрочуд хороший у тому, що лікарі називають «"асинхронним навчанням». Це означає, що він блискуче здатен вивчати академічні предмети не лінійно. Наприклад, підліток вивчив концепції лінійної алгебри ще до того, як пішов на заняття з формальної алгебри.

У 2022 році хлопчик пройшов чотиримісячне стажування з машинного навчання у фірмі кіберрозвідки Blackbird.AI. Він допоміг розробити «конвеєр статистичного навчання виявлення аномалій», щоб визначити, якщо контент соціальних мереж був маніпулятивним.

Квазі спростовує усталену думку про те, що за навчанням та роботою він втрачає дитинство. Зараз він має чіткі плани, а саме «вирішувати складні проблеми та впроваджувати радикальні інновації на благо загального блага».

У вільний час Кайран любить читати. Серед його улюблених книг — «Астрофізика з космічною швидкістю, або Великі таємниці Всесвіту для тих, кому ніколи» Ніла де Граса Тайсона, «1984» Джорджа Орвелла і серіал «Гра престолів». Як і всі підлітки, Квазі обожнює відеоігри, фокуси, Еллен ДеДженерес, Стівена Колберта, подорожі та друзів.

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Теги: Ілон Маск SpaceX дитина

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