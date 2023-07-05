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США планують запустити аналог Twitter

Ірина Озтурк
glavcom.ua
США планують запустити аналог Twitter
В App Store вже з'явилася сторінка Threads
фото з відкритих джерел

Новий аналог Twitter буде доступний користувачам у AppStore вже із 6 липня

Суперництво Марка Цукерберга з Ілоном Маском виходить на новий рівень. Американська корпорація Meta Platforms розмістила в магазині додатків AppStore новий ресурс Threads, який, як очікують його розробники, стане аналогом соціальної мережі Twitter. Додаток, заснований на базі Instagram, буде доступним для скачування 6 липня. Про це пише The Wall Street Journal.

«Threads – це місце, де користувачі збираються, щоб обговорити все, починаючи від тих, які хвилюють сьогодні, закінчуючи темами, що буде в тренді завтра», – йдеться в описі програми. Новий додаток серед вншого стане конкурентом сервісу з пошуку та тематичного сортування твітів TweetDeck.

За даними The Wall Street Journal, запуск програми очікується у четвер, а також Threads задіє базу користувачів Instagram.

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Експерти у сфері соціальних мереж, думку яких наводить газета, вважають новий додаток значним конкурентом Twitter.

«На мій погляд, у сфері мікроблогів дійсно з'явиться новий великий гравець, але далеко не факт, що переможцем буде Meta», – вважає головний директор з продуктів Mozilla, колишній топ-менеджер Twitter і Meta Стів Тейшейра.

Компанія Mozilla публічно розкритикувала підходи великих технологічних компаній до управління соцмережами та називала індустрію недієздатною. На думку Тейшейри, брак довіри з боку користувачів може негативно вплинути на популярність Threads.

За прогнозами Insider Intelligence, рекламні доходи Twitter у 2023 році становитимуть $3 млрд. Звітність за 2022 рік не публікувалася, оскільки компанія стала приватною. 2021 року соцмережа отримала $4,51 млрд.

Виручка сервісу мікроблогів Meta має бути не меншою, вважає продакт-менеджер, що працює в Кремнієвій долині, екс-співробітник Meta, Pinterest і Twitter Саянтан Мукхопадхьяй. У Meta більше користувачів та рекламодавців, а її рекламні інструменти та продукти ефективніші, завдяки чому вона напевно зможе показувати дорожчу рекламу користувачам, коло яких ширше, зазначив він.

Якщо запуск Threads справді відбудеться у четвер, це може стати ідеальним моментом для того, щоб виграти від негативної реакції користувачів щодо Twitter, зазначає MarketWatch. У понеділок Twitter оголосила, що зробить платним популярний інструмент TweetDeck, що викликало масове невдоволення користувачів. 2 липня власник сервісу Ілон Маск повідомив, що тимчасово обмежить кількість постів, доступних для читання на добу.

Раніше повідомлялося, що Meta веде переговори для залучення телеведучої Опри Вінфрі та Далай-лами як користувачів нової програми, якій усередині компанії привласнили кодову назву «Project 92» Про плани Meta створити аналог Twitter стало відомо у березні 2023 року.

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Теги: Ілон Маск Twitter переговори

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