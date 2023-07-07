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«Убивця Twitter»: що відомо про нову соцмережу Threads та чи дружня вона до українців

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
«Убивця Twitter»: що відомо про нову соцмережу Threads та чи дружня вона до українців
Threads належить американській компанії Meta і виступає прямим конкурентом Twitter, оскільки присутня можливість публікувати текст та зображення, відповідати на пости інших або лайкати їх
фото з відкритих джерел

Платформа блокує облікові записи та дописи щодо російської агресії та повномасштабного вторгнення

Марк Цукерберг запустив власну альтернативу Twitter – Threads. Соцмережа одночасно запрацювала у 100 країнах світу й отримала понад 30 млн користувачів за добу. Проте застосунок не надто привітний до українців. «Главком» проаналізував нову соціальну мережу, її переваги та недоліки.

Наразі завантажити Threads можна на смартфон через App Store та Google Play. Родзинка соцмережі – тісна інтеграція з Instagram. Обліковий запис у новій соцмережі можна створити за кілька кліків, автоматично скопіювавши нік користувача та усі дані з іншого продукту Meta. Проте є одне але: якщо ви захочете видалити обліковий запис в Threads, то ви автоматично видалитесь з Instagram. Тож виходить, що створений профіль можна лише деактивувати, але не видалити.

«Радий, що ви всі тут у перший день. Створімо щось велике разом!» – написав 6 липня Марк Цукерберг у своєму акаунті в новоствореній соцмережі Threads. Інтерес до сервісу, який медіа ще до запуску охрестили «вбивцею Twittwer», підігрівався давно й системно. Перші згадки про новий проєкт Meta з’явилися на початку 2023-го.

Обрані інфлюенсери та бренди – Netflix, співачка Шакіра, керівник Instagram Адам Моссері тощо – мали доступ на кілька днів раніше і встигли створити профілі. Тож нові користувачі прийшли не до порожньої соцмережі.

До слова, Цукерберга відразу звинуватили у копії свого конкурента. Лаконічний дизайн та функціонал перегукується з Twitter – сервіс підтримує короткі текстові пости, посилання, фото та невеликі відео. Відмінність від Instagram – відсутність фільтрів, масок та інших спецефектів для медіаконтенту. Публікації можна робити на 500 символів, що практично вполовину перевищує Twitter, де дозволений максимум — 280. Про обмеження щодо розмірів файлів та дописів поки що не повідомляється. 

У Threads є алгоритмічна стрічка. Нові користувачі поки що бачать у ній мікс постів від незнайомих профілів, а також брендів та людей, на яких вже встигли підписатися. Окрема стрічка лише з підписниками є у списку функцій, які планують додати згодом.

В Україні Threads став доступний із перших хвилин роботи. У нову соцмережу вже почали переходити бренди, волонтери, знаменитості, чиновники та бізнесмени.

Нагальне питання – чи розповсюджується на Threads жорстка модерація інших соцмереж Meta. Із початком російського вторгнення Facebook та Instagram системно відправляють українців у тіньовий бан та блокують облікові записи через пости про війну.

Цукерберг презентував Threads як «дружнього» конкурента Twitter. Однак до українців мережа виявилася не дуже то й дружньою. Платформа блокує облікові записи та дописи щодо російської агресії та повномасштабного вторгнення. Тож надія на те, що хоча б одна соцмережа показуватиме воєнну правду, не справдилася.

«Убивця Twitter»: що відомо про нову соцмережу Threads та чи дружня вона до українців фото 1

«Ця соцмережа – така ж помийка, як і усе від Meta. Видаляю додаток», – відреагував волонтер та активіст Сергій Стерненко на видалений пост та попередження про блокування акаунту. У прикріпленому скріншоті він опублікував повідомлення, що допис було видалено через використання «мови ворожнечі або ворожих символів». Такими розмитими формулюваннями Meta зазвичай пояснює дії модераторів.

«Убивця Twitter»: що відомо про нову соцмережу Threads та чи дружня вона до українців фото 2
«Убивця Twitter»: що відомо про нову соцмережу Threads та чи дружня вона до українців фото 3

До слова, Twitter добиватиметься судової заборони на використання своєї інтелектуальної власності компанією Meta, звинувачуючи у її крадіжці, а також у залученні колишніх співробітників Twitter, які «мали й продовжують мати доступ» до конфіденційної інформації – Маск погрожує Цукербергу судом через його новий ресурс Threads.

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Зауважимо, Власник Tesla, SpaceX і Twitter Ілон Маск та власник Meta Platforms Марк Цукерберг очолили список найбагатших людей світу за останні шість місяців.

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Теги: Марк Цукерберг соцмережі Threads

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