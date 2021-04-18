Судний день для планшетів: китайці показали гнучкий смартфон-трансформер

Китайська TCL показала складний смартфон, який вміє перетворюватися на планшет

TCL – технологічна корпорація з Китаю – показала концепт складного телефона.

Новий концепт складного смартфона TCL отримав назву Fold 'n Roll. Він поєднує в собі фірмову технологію з висувною панеллю дисплея. В результаті вийшов 6,87-дюймовий смартфон, який можна розкласти до розміру 8,85 дюйма або до планшетної версії 10-дюймового планшета.

Яких-небудь додаткових технічних характеристик пристрою компанія не повідомляє. Але TCL заявила, що планує випустити складаний смартфон до кінця 2021 року. Щоправда, це може бути зовсім інша модель.

Днями також стартували продажі першого гнучкого смартфона Xiaomi – Mi Mix Fold. Окрім гнучкого екрана телефон отримав ще одну унікальну характеристику – рідинний об'єктив камери.

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