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    Судний день для планшетів: китайці показали гнучкий смартфон-трансформер

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    TCL Fold 'n Roll - Судний день для планшетів: китайці показали гнучкий смартфон-трансформер

    TCL Fold 'n Roll

    Фото з відкритих джерел

    Китайська TCL показала складний смартфон, який вміє перетворюватися на планшет

    TCL – технологічна корпорація з Китаю – показала концепт складного телефона.

    Новий концепт складного смартфона TCL отримав назву Fold 'n Roll. Він поєднує в собі фірмову технологію з висувною панеллю дисплея. В результаті вийшов 6,87-дюймовий смартфон, який можна розкласти до розміру 8,85 дюйма або до планшетної версії 10-дюймового планшета.

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    Судний день для планшетів: китайці показали гнучкий смартфон-трансформер
    Судний день для планшетів: китайці показали гнучкий смартфон-трансформер
    Судний день для планшетів: китайці показали гнучкий смартфон-трансформер
    Судний день для планшетів: китайці показали гнучкий смартфон-трансформер
    Судний день для планшетів: китайці показали гнучкий смартфон-трансформер
    Судний день для планшетів: китайці показали гнучкий смартфон-трансформер

    Яких-небудь додаткових технічних характеристик пристрою компанія не повідомляє. Але TCL заявила, що планує випустити складаний смартфон до кінця 2021 року. Щоправда, це може бути зовсім інша модель.

    Днями також стартували продажі першого гнучкого смартфона Xiaomi – Mi Mix Fold. Окрім гнучкого екрана телефон отримав ще одну унікальну характеристику – рідинний об'єктив камери.

    Детальна інформація про новинку – за посиланням.

    Теги: смартфон
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