Стартували продажі першого гнучкого смартфона Xiaomi

Xiaomi Mi Mix Fold з гнучким дисплеєм офіційно надійшов у продаж

Перший смартфон компанії Xiaomi з гнучким дисплеєм – Mi Mix Fold – офіційно надійшов у продаж. Поки новинка доступна лише в Китаю.

Окрім гнучкого екрана Mi Mix Fold отримав ще одну унікальну характеристику – рідинний об'єктив камери.

Модифікація з 12 гігабайтами оперативної та 256 гігабайтами вбудованої пам’яті коштує 1530 доларів;

Версію на 512 гігабайтів вбудованої пам’яті оцінили у 1680 доларів.

За дві тисячі доларів можна купити керамічну версію. Вона має 16-гігабайтну оперативку та 512 гігабайтів флеш-пам’яті.

Mi Mix Fold отримав 8,01-дюймовий гнучкий екран, а також 6,52-дюймовий Amoled-дисплей зовні. Виробник стверджує, що шарнірна частина пройшла випробування на 200 тисяч циклів складання та розкладання. Загалом, шарнір розрахований на мільйон циклів.

В основній камері використовуються датчики зображення з роздільною здатністю 108, 13 і 8 мегапікселів. Також це перший смартфон з рідинним об'єктивом, що дає змогу одній камері з роздільною здатністю 8 Мп використовувати і для оптичного зуму, і для макрозйомки.

Mi Mix Fold отримав дві акумуляторні батареї сумарною ємністю 5020 міліампер-годин. Вона підтримує зарядку потужністю 67 Вт.