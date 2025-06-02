Найкращі смартфони року: техексперти назвали 10 моделей
У списку – флагмани від Samsung і Apple, а також бюджетні моделі з високою якістю камери та автономністю
У травні 2025 року техексперти оприлюднили оновлений рейтинг десяти найкращих смартфонів за останні пів року. До списку увійшли як флагманські моделі від провідних брендів, так і доступні смартфони середнього цінового сегменту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Tom’s Guide.
Усі пристрої були протестовані на продуктивність, якість камер, автономність, інтерфейс та інноваційні функції.
Samsung Galaxy S25 Ultra
Безкомпромісний флагман – потужна «начинка», відмінна камера, велика автономність і один із найкращих дисплеїв на ринку. Єдине «але» – висока вартість.
- Дисплей: 6,9" Dynamic AMOLED 2X, 3120×1440 пікселів, 1–120 Гц
- Процесор: Snapdragon 8 Elite
- ОЗП: 12 ГБ
- Пам’ять: 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ (без слота для microSD)
- Основна камера: 200 МП (ширококутна, f/1.7) + 50 МП (ультраширококутна, f/1.9) + 50 МП (5x телефото, f/3.4) + 10 МП (3x телефото, f/2.4)
- Фронтальна камера: 12 МП (f/2.2)
- Батарея: 5000 мА·год, підтримка швидкої та бездротової зарядки
- Вага: ≈218 г
- ОС: Android 15 з One UI 7
- Особливості: S Pen, IP68, підтримка Galaxy AI
iPhone 16 Pro Max
Топ серед iOS-пристроїв – максимально наближений до Android-флагманів за функціональністю, цей iPhone підійде для тих, хто планує використовувати один смартфон довгі роки. Якість, стабільність, довгострокова підтримка – серед головних характеристик.
- Дисплей: 6,9" Super Retina XDR OLED, 2868×1320 пікселів, 1–120 Гц
- Процесор: Apple A18 Pro
- ОЗП: 8 ГБ
- Пам’ять: 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ (без слота для microSD)
- Основна камера: 48 МП (ширококутна, f/1.78) + 48 МП (ультраширококутна, f/2.2) + 12 МП (5x телефото, f/2.8)
- Фронтальна камера: 12 МП (f/1.9)
- Батарея: ≈4500 мА·год
- Вага: ≈226 г
- ОС: iOS 18
- Особливості: Dynamic Island, IP68, підтримка Apple Intelligence
Google Pixel 9a
Смартфон середнього класу з флагманськими можливостями: новий процесор, камера на рівні старших моделей і сім років оновлень. Один з найвигідніших варіантів на ринку - максимум за свою ціну.
- Дисплей: 6,3" OLED, 2424×1080 пікселів, 120 Гц
- Процесор: Google Tensor G4
- ОЗП: 8 ГБ
- Пам’ять: 128 ГБ / 256 ГБ (без слота для microSD)
- Основна камера: 48 МП (ширококутна, f/1.7) + 13 МП (ультраширококутна, f/2.2)
- Фронтальна камера: 13 МП (f/2.2)
- Батарея: 5100 мА·год, 23 Вт дротова, 7,5 Вт бездротова зарядка
- Вага: 186 г
- ОС: Android 15, 7 років оновлень
- Особливості: IP68, підтримка Circle to Search
Google Pixel 9 Pro
Лідер за ШІ-функціоналом, у цьому смартфоні зосереджено максимум інтелектуальних інструментів. Віртуальний помічник Gemini інтегрований у систему: генерує текст, обробляє дзвінки, створює фото тощо. Оптимальний вибір для шанувальників AI.
- Дисплей: 6,3" OLED, 2856×1280 пікселів, 1–120 Гц
- Процесор: Google Tensor G4
- ОЗП: 16 ГБ
- Пам’ять: 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ (без слота для microSD)
- Основна камера: 50 МП (ширококутна, f/1.68) + 48 МП (ультраширококутна, f/1.7) + 48 МП (5x телефото, f/2.8)
- Фронтальна камера: 42 МП (f/2.2)
- Батарея: ≈5000 мА·год
- Вага: ≈198 г
- ОС: Android 15, 7 років оновлень
- Особливості: Інтеграція з Gemini AI, IP68
OnePlus 13
Потужна альтернатива лідерам – смартфон, що може конкурувати з Google і Samsung. Сучасний чип, камера від Hasselblad, якісний дисплей і надпотужна батарея, яка заряджається за 30 хвилин.
- Дисплей: 6,82" LTPO AMOLED, 3168×1440 пікселів, 1–120 Гц
- Процесор: Snapdragon 8 Elite
- ОЗП: 12 ГБ / 16 ГБ / 24 ГБ
- Пам’ять: 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ (без слота для microSD)
- Основна камера: 50 МП (ширококутна, f/1.6) + 50 МП (ультраширококутна, f/2.0) + 50 МП (3x телефото, f/2.6)
- Фронтальна камера: 32 МП (f/2.4)
- Батарея: 6000 мА·год, 100 Вт дротова, 50 Вт бездротова зарядка
- Вага: 210–213 г
- ОС: Android 15 з OxygenOS 15
- Особливості: IP68/IP69, Crystal Shield скло
iPhone 16
Оптимальний баланс – новий чип A18, покращена камера і додаткові функції роблять його вигідною покупкою для користувачів.
- Дисплей: 6,1" OLED, 2556×1179 пікселів, 60 Гц
- Процесор: Apple A18
- ОЗП: 8 ГБ
- Пам’ять: 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ (без слота для microSD)
- Основна камера: 48 МП (ширококутна, f/1.6) + 12 МП (ультраширококутна, f/2.2)
- Фронтальна камера: 12 МП (f/1.9)
- Батарея: ≈3300 мА·год
- Вага: ≈170 г
- ОС: iOS 18
- Особливості: IP68, нова сенсорна кнопка для фото
Nothing Phone (3a) Pro
Модель для поціновувачів оригінального дизайну. Смартфон, що вирізняється з-поміж інших завдяки нестандартному вигляду та унікальній оболонці Nothing OS. Вдале рішення для тих, хто шукає неординарний гаджет.
- Дисплей: 6,77" LTPO AMOLED, 2392×1080 пікселів, 30–120 Гц
- Процесор: Snapdragon 7s Gen 3
- ОЗП: 12 ГБ
- Пам’ять: 128 ГБ / 256 ГБ (без слота для microSD)
- Основна камера: 50 МП (ширококутна, f/1.9) + 50 МП (3x телефото, f/2.6) + 8 МП (ультраширококутна, f/2.2)
- Фронтальна камера: 50 МП (f/2.2)
- Батарея: 5000 мА·год, 50 Вт дротова зарядка
- Вага: 201 г
- ОС: Android 15 з Nothing OS 3.1
- Особливості: Прозорий дизайн, відсутність Glyph-підсвітки
Galaxy S25
Флагман у компактному форматі. Молодша модель лінійки Galaxy S25 має флагманські характеристики, підтримку ШІ-функцій і довготривалу підтримку. Розрахований для тих, хто не хоче великий смартфон, але цінує продуктивність.
- Дисплей внутрішній: 7,6" Dynamic AMOLED 2X, 2176×1812 пікселів, 1–120 Гц
- Дисплей зовнішній: 6,3" AMOLED, 2376×968 пікселів, 1–120 Гц
- Процесор: Snapdragon 8 Elite
- ОЗП: 12 ГБ
- Пам’ять: 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ (без слота для microSD)
- Основна камера: 50 МП (ширококутна) + 12 МП (ультраширококутна) + 10 МП (3x телефото)
- Фронтальна камера – зовнішня: 10 МП
- Внутрішня підекранна: 4 МП
- Батарея: 4400 мА·год, швидка зарядка 25 Вт, бездротова — 15 Вт
- Вага: ≈239 г
- ОС: Android 15 з One UI Fold
- Особливості: IP48, підтримка S Pen Fold Edition, краща багатозадачність
Motorola Razr Ultra (2025)
Найкраща «розкладачка» - смартфон, що поєднує сучасні технології з форм-фактором з 2000-х. Компактний, зручний і функціональний – для тих, хто цінує стиль і ностальгію.
- Дисплей: 6,78" AMOLED, 2448×1080 пікселів, 165 Гц, HDR10+
- Процесор: Snapdragon 8 Elite
- ОЗП: 16 ГБ / 24 ГБ LPDDR5X
- Пам’ять: 512 ГБ / 1 ТБ UFS 4.0
- Основна камера: 50 МП (Sony IMX890) + 13 МП (ультраширококутна) + 32 МП (3x телефото)
- Фронтальна камера: 32 МП
- Батарея: 5500 мА·год, швидка зарядка 65 Вт
- Вага: ≈225 г
- ОС: Android 14 з ROG UI
- Особливості: RGB-підсвітка, система охолодження, AirTriggers, підтримка геймпадів
Galaxy S25 Edge
Найтонший смартфон на ринку. Ультратонкий корпус – всього 5,8 мм – це і перевага, і компроміс, адже в ньому скромніший процесор і акумулятор.
- Дисплей: 6,5" OLED, 2340×1080 пікселів, 120 Гц, підтримка HDR, формат 19.5:9
- Процесор: Snapdragon 8 Elite
- ОЗП: 12 ГБ
- Пам’ять: 256 ГБ / 512 ГБ + microSD до 1 ТБ
- Основна камера: 48 МП (ширококутна) + 12 МП (ультраширококутна) + 12 МП (перископічна з безперервним зумом 3.5x–7.1x)
- Фронтальна камера: 12 МП
- Батарея: 5000 мА·год, швидка зарядка 30 Вт
- Вага: ≈192 г
- ОС: Android 14
- Особливості: розширені ручні режими відео/фото, підтримка професійних профілів кольору (CineAlta)
Раніше «Главком» писав про рейтинг найкращих телефонів Android з можливістю розширення пам'яті.
Нагадаємо, Samsung Electronics оголосила про випуск бета-версії One UI 7, великого оновлення програмного забезпечення для своїх смартфонів. Воно покращить безпеку, конфіденційність і контроль користувача над пристроями Galaxy. Оновлення впроваджує зміни дизайну, а також кілька нових функцій орієнтованих на захист даних користувачів в епоху широкого застосування штучного інтелекту.
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