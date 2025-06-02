Найкращі смартфони року: техексперти назвали 10 моделей

У списку – флагмани від Samsung і Apple, а також бюджетні моделі з високою якістю камери та автономністю









У травні 2025 року техексперти оприлюднили оновлений рейтинг десяти найкращих смартфонів за останні пів року. До списку увійшли як флагманські моделі від провідних брендів, так і доступні смартфони середнього цінового сегменту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Tom’s Guide.

Усі пристрої були протестовані на продуктивність, якість камер, автономність, інтерфейс та інноваційні функції.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Безкомпромісний флагман – потужна «начинка», відмінна камера, велика автономність і один із найкращих дисплеїв на ринку. Єдине «але» – висока вартість.

Дисплей : 6,9" Dynamic AMOLED 2X, 3120×1440 пікселів, 1–120 Гц

: 6,9" Dynamic AMOLED 2X, 3120×1440 пікселів, 1–120 Гц Процесор : Snapdragon 8 Elite

: Snapdragon 8 Elite ОЗП : 12 ГБ

: 12 ГБ Пам’ять : 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ (без слота для microSD)

: 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ (без слота для microSD) Основна камера : 200 МП (ширококутна, f/1.7) + 50 МП (ультраширококутна, f/1.9) + 50 МП (5x телефото, f/3.4) + 10 МП (3x телефото, f/2.4)

: 200 МП (ширококутна, f/1.7) + 50 МП (ультраширококутна, f/1.9) + 50 МП (5x телефото, f/3.4) + 10 МП (3x телефото, f/2.4) Фронтальна камера : 12 МП (f/2.2)

: 12 МП (f/2.2) Батарея : 5000 мА·год, підтримка швидкої та бездротової зарядки

: 5000 мА·год, підтримка швидкої та бездротової зарядки Вага : ≈218 г

: ≈218 г ОС : Android 15 з One UI 7

: Android 15 з One UI 7 Особливості: S Pen, IP68, підтримка Galaxy AI

iPhone 16 Pro Max

Топ серед iOS-пристроїв – максимально наближений до Android-флагманів за функціональністю, цей iPhone підійде для тих, хто планує використовувати один смартфон довгі роки. Якість, стабільність, довгострокова підтримка – серед головних характеристик.

Дисплей : 6,9" Super Retina XDR OLED, 2868×1320 пікселів, 1–120 Гц

: 6,9" Super Retina XDR OLED, 2868×1320 пікселів, 1–120 Гц Процесор : Apple A18 Pro

: Apple A18 Pro ОЗП : 8 ГБ

: 8 ГБ Пам’ять : 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ (без слота для microSD)

: 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ (без слота для microSD) Основна камера : 48 МП (ширококутна, f/1.78) + 48 МП (ультраширококутна, f/2.2) + 12 МП (5x телефото, f/2.8)

: 48 МП (ширококутна, f/1.78) + 48 МП (ультраширококутна, f/2.2) + 12 МП (5x телефото, f/2.8) Фронтальна камера : 12 МП (f/1.9)

: 12 МП (f/1.9) Батарея : ≈4500 мА·год

: ≈4500 мА·год Вага : ≈226 г

: ≈226 г ОС : iOS 18

: iOS 18 Особливості: Dynamic Island, IP68, підтримка Apple Intelligence

Google Pixel 9a

Смартфон середнього класу з флагманськими можливостями: новий процесор, камера на рівні старших моделей і сім років оновлень. Один з найвигідніших варіантів на ринку - максимум за свою ціну.

Дисплей : 6,3" OLED, 2424×1080 пікселів, 120 Гц

: 6,3" OLED, 2424×1080 пікселів, 120 Гц Процесор : Google Tensor G4

: Google Tensor G4 ОЗП : 8 ГБ

: 8 ГБ Пам’ять : 128 ГБ / 256 ГБ (без слота для microSD)

: 128 ГБ / 256 ГБ (без слота для microSD) Основна камера : 48 МП (ширококутна, f/1.7) + 13 МП (ультраширококутна, f/2.2)

: 48 МП (ширококутна, f/1.7) + 13 МП (ультраширококутна, f/2.2) Фронтальна камера : 13 МП (f/2.2)

: 13 МП (f/2.2) Батарея : 5100 мА·год, 23 Вт дротова, 7,5 Вт бездротова зарядка

: 5100 мА·год, 23 Вт дротова, 7,5 Вт бездротова зарядка Вага : 186 г

: 186 г ОС : Android 15, 7 років оновлень

: Android 15, 7 років оновлень Особливості: IP68, підтримка Circle to Search

Google Pixel 9 Pro

Лідер за ШІ-функціоналом, у цьому смартфоні зосереджено максимум інтелектуальних інструментів. Віртуальний помічник Gemini інтегрований у систему: генерує текст, обробляє дзвінки, створює фото тощо. Оптимальний вибір для шанувальників AI.

Дисплей : 6,3" OLED, 2856×1280 пікселів, 1–120 Гц

: 6,3" OLED, 2856×1280 пікселів, 1–120 Гц Процесор : Google Tensor G4

: Google Tensor G4 ОЗП : 16 ГБ

: 16 ГБ Пам’ять : 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ (без слота для microSD)

: 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ (без слота для microSD) Основна камера : 50 МП (ширококутна, f/1.68) + 48 МП (ультраширококутна, f/1.7) + 48 МП (5x телефото, f/2.8)

: 50 МП (ширококутна, f/1.68) + 48 МП (ультраширококутна, f/1.7) + 48 МП (5x телефото, f/2.8) Фронтальна камера : 42 МП (f/2.2)

: 42 МП (f/2.2) Батарея : ≈5000 мА·год

: ≈5000 мА·год Вага : ≈198 г

: ≈198 г ОС : Android 15, 7 років оновлень

: Android 15, 7 років оновлень Особливості: Інтеграція з Gemini AI, IP68

OnePlus 13

Потужна альтернатива лідерам – смартфон, що може конкурувати з Google і Samsung. Сучасний чип, камера від Hasselblad, якісний дисплей і надпотужна батарея, яка заряджається за 30 хвилин.

Дисплей : 6,82" LTPO AMOLED, 3168×1440 пікселів, 1–120 Гц

: 6,82" LTPO AMOLED, 3168×1440 пікселів, 1–120 Гц Процесор : Snapdragon 8 Elite

: Snapdragon 8 Elite ОЗП : 12 ГБ / 16 ГБ / 24 ГБ

: 12 ГБ / 16 ГБ / 24 ГБ Пам’ять : 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ (без слота для microSD)

: 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ (без слота для microSD) Основна камера : 50 МП (ширококутна, f/1.6) + 50 МП (ультраширококутна, f/2.0) + 50 МП (3x телефото, f/2.6)

: 50 МП (ширококутна, f/1.6) + 50 МП (ультраширококутна, f/2.0) + 50 МП (3x телефото, f/2.6) Фронтальна камера : 32 МП (f/2.4)

: 32 МП (f/2.4) Батарея : 6000 мА·год, 100 Вт дротова, 50 Вт бездротова зарядка

: 6000 мА·год, 100 Вт дротова, 50 Вт бездротова зарядка Вага : 210–213 г

: 210–213 г ОС : Android 15 з OxygenOS 15

: Android 15 з OxygenOS 15 Особливості: IP68/IP69, Crystal Shield скло

iPhone 16

Оптимальний баланс – новий чип A18, покращена камера і додаткові функції роблять його вигідною покупкою для користувачів.

Дисплей : 6,1" OLED, 2556×1179 пікселів, 60 Гц

: 6,1" OLED, 2556×1179 пікселів, 60 Гц Процесор : Apple A18

: Apple A18 ОЗП : 8 ГБ

: 8 ГБ Пам’ять : 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ (без слота для microSD)

: 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ (без слота для microSD) Основна камера : 48 МП (ширококутна, f/1.6) + 12 МП (ультраширококутна, f/2.2)

: 48 МП (ширококутна, f/1.6) + 12 МП (ультраширококутна, f/2.2) Фронтальна камера: 12 МП (f/1.9)

12 МП (f/1.9) Батарея : ≈3300 мА·год

: ≈3300 мА·год Вага : ≈170 г

: ≈170 г ОС : iOS 18

: iOS 18 Особливості: IP68, нова сенсорна кнопка для фото

Nothing Phone (3a) Pro

Модель для поціновувачів оригінального дизайну. Смартфон, що вирізняється з-поміж інших завдяки нестандартному вигляду та унікальній оболонці Nothing OS. Вдале рішення для тих, хто шукає неординарний гаджет.

Дисплей : 6,77" LTPO AMOLED, 2392×1080 пікселів, 30–120 Гц

: 6,77" LTPO AMOLED, 2392×1080 пікселів, 30–120 Гц Процесор : Snapdragon 7s Gen 3

: Snapdragon 7s Gen 3 ОЗП : 12 ГБ

: 12 ГБ Пам’ять : 128 ГБ / 256 ГБ (без слота для microSD)

: 128 ГБ / 256 ГБ (без слота для microSD) Основна камера : 50 МП (ширококутна, f/1.9) + 50 МП (3x телефото, f/2.6) + 8 МП (ультраширококутна, f/2.2)

: 50 МП (ширококутна, f/1.9) + 50 МП (3x телефото, f/2.6) + 8 МП (ультраширококутна, f/2.2) Фронтальна камера : 50 МП (f/2.2)

: 50 МП (f/2.2) Батарея : 5000 мА·год, 50 Вт дротова зарядка

: 5000 мА·год, 50 Вт дротова зарядка Вага : 201 г

: 201 г ОС : Android 15 з Nothing OS 3.1

: Android 15 з Nothing OS 3.1 Особливості: Прозорий дизайн, відсутність Glyph-підсвітки

Galaxy S25

Флагман у компактному форматі. Молодша модель лінійки Galaxy S25 має флагманські характеристики, підтримку ШІ-функцій і довготривалу підтримку. Розрахований для тих, хто не хоче великий смартфон, але цінує продуктивність.

Дисплей внутрішній: 7,6" Dynamic AMOLED 2X, 2176×1812 пікселів, 1–120 Гц

7,6" Dynamic AMOLED 2X, 2176×1812 пікселів, 1–120 Гц Дисплей зовнішній : 6,3" AMOLED, 2376×968 пікселів, 1–120 Гц

: 6,3" AMOLED, 2376×968 пікселів, 1–120 Гц Процесор : Snapdragon 8 Elite

: Snapdragon 8 Elite ОЗП : 12 ГБ

: 12 ГБ Пам’ять : 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ (без слота для microSD)

: 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ (без слота для microSD) Основна камера : 50 МП (ширококутна) + 12 МП (ультраширококутна) + 10 МП (3x телефото)

: 50 МП (ширококутна) + 12 МП (ультраширококутна) + 10 МП (3x телефото) Фронтальна камера – зовнішня: 10 МП

– зовнішня: 10 МП Внутрішня підекранна : 4 МП

: 4 МП Батарея : 4400 мА·год, швидка зарядка 25 Вт, бездротова — 15 Вт

: 4400 мА·год, швидка зарядка 25 Вт, бездротова — 15 Вт Вага : ≈239 г

: ≈239 г ОС : Android 15 з One UI Fold

: Android 15 з One UI Fold Особливості: IP48, підтримка S Pen Fold Edition, краща багатозадачність

Motorola Razr Ultra (2025)

Найкраща «розкладачка» - смартфон, що поєднує сучасні технології з форм-фактором з 2000-х. Компактний, зручний і функціональний – для тих, хто цінує стиль і ностальгію.

Дисплей : 6,78" AMOLED, 2448×1080 пікселів, 165 Гц, HDR10+

: 6,78" AMOLED, 2448×1080 пікселів, 165 Гц, HDR10+ Процесор : Snapdragon 8 Elite

: Snapdragon 8 Elite ОЗП : 16 ГБ / 24 ГБ LPDDR5X

: 16 ГБ / 24 ГБ LPDDR5X Пам’ять : 512 ГБ / 1 ТБ UFS 4.0

: 512 ГБ / 1 ТБ UFS 4.0 Основна камера : 50 МП (Sony IMX890) + 13 МП (ультраширококутна) + 32 МП (3x телефото)

: 50 МП (Sony IMX890) + 13 МП (ультраширококутна) + 32 МП (3x телефото) Фронтальна камер а: 32 МП

а: 32 МП Батарея : 5500 мА·год, швидка зарядка 65 Вт

: 5500 мА·год, швидка зарядка 65 Вт Вага : ≈225 г

: ≈225 г ОС : Android 14 з ROG UI

: Android 14 з ROG UI Особливості: RGB-підсвітка, система охолодження, AirTriggers, підтримка геймпадів

Galaxy S25 Edge

Найтонший смартфон на ринку. Ультратонкий корпус – всього 5,8 мм – це і перевага, і компроміс, адже в ньому скромніший процесор і акумулятор.

Дисплей : 6,5" OLED, 2340×1080 пікселів, 120 Гц, підтримка HDR, формат 19.5:9

: 6,5" OLED, 2340×1080 пікселів, 120 Гц, підтримка HDR, формат 19.5:9 Процесор : Snapdragon 8 Elite

: Snapdragon 8 Elite ОЗП : 12 ГБ

: 12 ГБ Пам’ять : 256 ГБ / 512 ГБ + microSD до 1 ТБ

: 256 ГБ / 512 ГБ + microSD до 1 ТБ Основна камера : 48 МП (ширококутна) + 12 МП (ультраширококутна) + 12 МП (перископічна з безперервним зумом 3.5x–7.1x)

: 48 МП (ширококутна) + 12 МП (ультраширококутна) + 12 МП (перископічна з безперервним зумом 3.5x–7.1x) Фронтальна камера : 12 МП

: 12 МП Батарея : 5000 мА·год, швидка зарядка 30 Вт

: 5000 мА·год, швидка зарядка 30 Вт Вага : ≈192 г

: ≈192 г ОС : Android 14

: Android 14 Особливості: розширені ручні режими відео/фото, підтримка професійних профілів кольору (CineAlta)

Раніше «Главком» писав про рейтинг найкращих телефонів Android з можливістю розширення пам'яті.



Нагадаємо, Samsung Electronics оголосила про випуск бета-версії One UI 7, великого оновлення програмного забезпечення для своїх смартфонів. Воно покращить безпеку, конфіденційність і контроль користувача над пристроями Galaxy. Оновлення впроваджує зміни дизайну, а також кілька нових функцій орієнтованих на захист даних користувачів в епоху широкого застосування штучного інтелекту.