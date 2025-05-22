Amazon доставлятиме телефони та інші гаджети за допомогою дронів

Amazon доставлятиме товари за 60 хвилин або менше за допомогою дронів

Американська корпорація та один із найбільших ретейлерів світу Amazon отримала дозвіл на доставку товарів за допомогою дронів. Про це йдеться у блозі компанії, повідомляє «Главком».

В Amazon розповіли, що отримали дозвіл Федерального управління цивільної авіації (FAA) США на доставку товарів за допомогою безпілотників. Доставкою займатиметься підрозділ корпорації Prime Air. У компанії пообіцяли доставляти товари повітрям протягом 60 хвилин після оформлення замовлення.

У блозі йдеться, що FAA дозволила почати доставляти деяку техніку – смартфони iPhone та Samsung Galaxy, навушники AirPods, дверні дзвінки Ring та термометри для їжі Alpha Grillers Instant Read. Надалі перелік дозволеної продукції розширять. В Amazon розповіли, що дрони MK30 підлітатимуть до точки доставки і скидатиму посилку вниз, зависаючи над землею на висоті 4 метри.

Фахівці Prime Air пояснили, що ця висота оптимальна для того, щоб забезпечити безпеку і клієнтів, і товарів. Amazon робитиме доставку дронами товарів, вага яких не перевищує 2,27 кілограми.

Дрони MK30, що займаються доставками, можуть самостійно планувати маршрут і обирати точку скидання, звертаючи уваги на умови. Як приклад інженери навели басейн, який із супутникових карт виглядає як плоска поверхня, але дрон не скидатиме туди посилку, щоб не пошкодити товар. Також дрони не займатимуться доставками за поганої погоди.

Нагадаємо, засновник Amazon одружиться вже цього літа. Джефф Безос і його наречена Лорен Санчес проведуть церемонію на венеціанському острові Сан-Джорджо Маджоре. Там же розташований чудовий собор та старовинний монастир.Безос та Санчес, а також 200 гостей, забронювали розкішні готелі у місті, а мегаяхта підприємця вартістю $500 млн також стане частиною свят.