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Коли Apple презентує нові гаджети: названо офіційну дату

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Коли Apple презентує нові гаджети: названо офіційну дату
За даними інсайдерів, після презентації нові iPhone надійдуть у продаж 20 вересня
фото з відкритих джерел

На презентації Apple покаже iPhone 16, годинник Apple Watch Series 10 та версії нових навушників AirPods

Компанія Apple оголосила дату своєї наступної презентації. Зокрема, 9 вересня 2024 року о 20:00 за київським часом буде представлено iPhone 16. Про це пише The Verge.

У лінійці iPhone 16 і 16 Plus камери на задній панелі будуть вертикальними. Передбачається, що Apple залишить три камери. У нових айфонів буде більший екран, а ще в лінійці зʼявиться новий бронзовий колір.

Apple оголосила дату своєї наступної презентації
Apple оголосила дату своєї наступної презентації
скріншот

Нові iPhone 16 матимуть кнопку Action Button – раніше вона була ексклюзивною для лінійки Pro в iPhone 15. Також у лінійці iPhone 16 може зʼявитися нова кнопка, призначена для зйомки фотографій і відео.

Штучний інтелект Apple Intelligence та його функції стануть важливою частиною презентації. Зараз штучний інтелект Apple можуть підтримувати лише iPhone 15 Pro та 15 Pro Max, однак він буде і в усіх моделях iPhone 16.

Крім того, на презентації Apple покаже годинник Apple Watch Series 10 і дві версії нових навушників AirPods 4.

Нагадаємо, компанія Apple Inc. планує провести свою найбільшу презентацію року, де представить низку нових продуктів, включаючи останні моделі iPhone, Apple Watch та AirPods.

За інформацією інсайдерів, після презентації нові iPhone надійдуть у продаж 20 вересня. Це дозволить Apple зафіксувати частину доходу від продажу пристроїв у поточному фінансовому кварталі, що особливо важливо на тлі деякого зниження продажів смартфонів та девайсів у попередніх кварталах.

Аналітики прогнозують, що виручка Apple у наступному кварталі, який збігається з сезоном відпусток, зросте на 7% до $128,4 млрд, значною мірою завдяки продажам нових iPhone.

Як повідомлялося, у першому кварталі цього року продажі смартфонів компанії Apple скоротилися на 9,6%.

До слова, згідно з даними дослідження Kantar’s BrandZ, американська компанія Apple стала першою у світі з вартістю бренду у понад $1 трлн.

Читайте також: Apple презентувала iOS 18
Теги: телефон смартфон Apple

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