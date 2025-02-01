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Рейтинг найкращих телефонів Android з можливістю розширення пам'яті

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Рейтинг найкращих телефонів Android з можливістю розширення пам'яті
Смартфон у руках
фото: depositphotos.com

Серед моделей – Sony Xperia 1 VI, Samsung Galaxy A55 5G та Motorola Moto G Power 5G

Представлено топ найкращих смартфонів з можливістю розширення пам'яті. Про те, що потрапило до рейтингу, пише Android Authority.

Sony Xperia 1 VI

Sony Xperia 1 VI
Sony Xperia 1 VI
фото: TechRadar

У тих, хто шукає висококласний телефон Android з розширюваною пам'яттю, буде дуже мало варіантів, і це, безумовно, один із найкращих. Sony Xperia 1 VI – найкращий флагман Sony.

Великі зміни порівняно з Xperia 1 V можна виявити спереду. Дисплей нової моделі знижує роздільну здатність 4K попередника до 1080p. Це розчарує декого, але це дійсно приносить помітні поліпшення з точки зору яскравості та співвідношення сторін. Телеоб'єктив телефону також робить великий внесок у поліпшення, у той час як налаштування дисплея значно збільшує термін служби батареї.

Характеристики Xperia 1 VI:

  • Дисплей: 6,5 дюйма, Full HD+.
  • SoC: Snapdragon 8 Gen 3.
  • Оперативна пам'ять: 12 ГБ.
  • Пам'ять: 256/512 ГБ.
  • Камери: 48, 12 і 12 МП.
  • Фронтальна камера: 12 МП.
  • Акумулятор: 5000 мАг.
  • Програмне забезпечення: Android 14.

Samsung Galaxy A55 5G

Samsung Galaxy A55
Samsung Galaxy A55
фото: скриншот з відео

Samsung стає серйозним конкурентом на ринку середнього рівня. Samsung Galaxy A55 5G має дисплей Super AMOLED 120 Гц, доволі хороший процесор Exynos 1480, багато оперативної пам'яті/сховища і хорошу батарею ємністю 5000 мАг.

Дизайн теж досить приємний, оскільки він дуже схожий на серію Galaxy S24. Звичайно, це більш доступний пристрій з ціною в 439 фунтів стерлінгів, тому конструкція не така хороша. У нього також немає бездротової зарядки. В іншому це досить хороший телефон. Не кажучи вже про зобов'язання щодо оновлення, яке складається з чотирьох років версій Android, а також п'яти років оновлень безпеки.

Це, безумовно, один з найкращих телефонів з розширюваною пам'яттю, що має слот для карт microSD. Не тільки це, але він також пропонує деякі з найкращих показників за свої гроші.

Samsung Galaxy A55 5G – це телефон середнього класу, який прийшов на зміну Galaxy A54 5G. Найпомітнішими змінами є перехід на металевий каркас, покращене скло Gorilla Glass та новий чипсет Exynos із графікою AMD.

Характеристики Galaxy A55 5G:

  • Дисплей: 6,6 дюйма, Full HD+.
  • SoC: Exynos 1480.
  • Оперативна пам'ять: 6/8/12 ГБ.
  • Пам'ять: 128/256 ГБ.
  • Камери: 50, 12 і 5 МП.
  • Фронтальна камера: 32 МП.
  • Акумулятор: 5000 мАг.
  • Програмне забезпечення: Android 14.

Motorola Moto G Power 5G (2024)

Motorola Moto G Power 5G
Motorola Moto G Power 5G
фото з відкритих джерел

Продуктивність не буде приголомшливою, але MediaTek Dimensity 7020 і 8 ГБ оперативної пам'яті достатньо для повсякденного використання. Не кажучи вже про те, що менш ресурсомісткі компоненти забезпечують більшу тривалість роботи батареї. Він має велику батарею ємністю 5000 мАг і може заряджатися до 30 Вт.

Дисплей теж доволі хороший. Він має панель 1080p, змішану з частотою оновлення 120 Гц. Загалом, це один із найкращих телефонів із розширюваною пам'яттю за бюджетом.

Характеристики Moto G Power 5G (2024):

  • Дисплей: 6,7 дюйма, HD+.
  • SoC: MediaTek Dimensity 7020.
  • Оперативна пам'ять: 8 ГБ.
  • Пам'ять: 128 ГБ.
  • Камери: 50 і 8 МП.
  • Фронтальна камера: 16 МП.
  • Акумулятор: 5000 мАг.
  • Програмне забезпечення: Android 14.

Samsung Galaxy A35 5G

Samsung Galaxy A35 5G
Samsung Galaxy A35 5G
фото: скриншот з відео

Samsung Galaxy A35 5G коштує всього 400 доларів, і він також поставляється зі слотом для карти microSD.

Це не поганий телефон за свою ціну. Характеристики включають процесор Exynos 1380, 6-12 ГБ оперативної пам'яті, акумулятор ємністю 5000 мАг і 6,6-дюймовий екран з частотою 120 Гц і роздільною здатністю Full HD+.

Характеристики Galaxy A35 5G:

  • Дисплей: 6,6 дюйма, Full HD+.
  • SoC: Exynos 1380.
  • Оперативна пам'ять: 6/8/12 ГБ.
  • Пам'ять: 128/256 ГБ.
  • Камери: 50, 8 і 5 МП.
  • Фронтальна камера: 13 МП.
  • Акумулятор: 5000 мАг.
  • Програмне забезпечення: Android 14.

Samsung Galaxy A15 5G

Samsung Galaxy A15 4G
Samsung Galaxy A15 4G
фото: Samsung

Samsung також пропонує Galaxy A15 5G всього за $200. Він поставляється з менш потужним MediaTek Dimensity 6100+, до 8 ГБ оперативної пам'яті, 6,5-дюймовим екраном Super AMOLED з частотою оновлення 90 Гц і акумулятором ємністю 5000 мАг.

Звичайно, також допомагає те, що він поставляється зі слотом для карти microSD. І це, безумовно, один із найдоступніших телефонів, який все ще коштує грошей.

Samsung Galaxy A15 5G – новий бюджетний телефон 2024 року. Він оснащений процесором MediaTek Dimensity 6100 Plus, 4 ГБ оперативної пам'яті та 6,5-дюймовим екраном OLED 1080p. На задній панелі розташовані три датчики камери, включно з основним 50-мегапіксельним, надширококутним 5-мегапіксельним і макро-2-мегапіксельним.

Характеристики Galaxy A15 5G:

  • Дисплей: 6,5 дюйма, FHD+.
  • SoC: MediaTek Dimensity 6100+.
  • Оперативна пам'ять: 4/6/8 ГБ.
  • Пам'ять: 128/256 ГБ.
  • Камери: 50, 5 і 2 МП.
  • Фронтальна камера: 13 МП.
  • Акумулятор: 5000 мАг.
  • Програмне забезпечення: Android 14.

Sony Xperia 10 VI

Sony Xperia 10 IV
Sony Xperia 10 IV
фото: Sony

Пристрої Sony, як правило, дуже дорогі, але Xperia 10 VI стартує з €399 в Європі – на €50 дешевше, ніж його попередник. Ви, ймовірно, знайдете його імпортованим у США приблизно за схожою числовою ціною. Він йде на деякі жертви, щоб досягти цього, але в будь-якому разі містить безліч комплектів.

Процесора Snapdragon 6 першого покоління і 8 ГБ оперативної пам'яті має бути достатньо для більшості звичайних користувачів, хоча в цій моделі камера поступається V. Проте, вона, як і раніше, оснащена 6,1-дюймовим OLED-дисплеєм (хоча і з максимальною частотою 60 кадрів за секунду), акумулятором ємністю 5000 мАг і рідкісною комбінацією 3,5-мм роз'єму для навушників і слота для карти пам'яті microSD.

Характеристики Xperia 10 VI:

  • Дисплей: 6,1 дюйма, Full HD+.
  • SoC: Snapdragon 6 Gen 1.
  • Оперативна пам'ять: 8 ГБ.
  • Пам'ять: 128 ГБ.
  • Камери: 48 і 8 МП.
  • Фронтальна камера: 8 МП.
  • Акумулятор: 5000 мАг.
  • Програмне забезпечення: Android 14.

Як повідомлялося, Samsung Electronics оголосила про випуск бета-версії One UI 7, великого оновлення програмного забезпечення для своїх смартфонів. Воно покращить безпеку, конфіденційність і контроль користувача над пристроями Galaxy. Оновлення впроваджує зміни дизайну, а також кілька нових функцій орієнтованих на захист даних користувачів в епоху широкого застосування штучного інтелекту. 

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Теги: Xperia Sony Samsung телефон гаджет

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