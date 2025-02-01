Рейтинг найкращих телефонів Android з можливістю розширення пам'яті
Серед моделей – Sony Xperia 1 VI, Samsung Galaxy A55 5G та Motorola Moto G Power 5G
Представлено топ найкращих смартфонів з можливістю розширення пам'яті. Про те, що потрапило до рейтингу, пише Android Authority.
Sony Xperia 1 VI
У тих, хто шукає висококласний телефон Android з розширюваною пам'яттю, буде дуже мало варіантів, і це, безумовно, один із найкращих. Sony Xperia 1 VI – найкращий флагман Sony.
Великі зміни порівняно з Xperia 1 V можна виявити спереду. Дисплей нової моделі знижує роздільну здатність 4K попередника до 1080p. Це розчарує декого, але це дійсно приносить помітні поліпшення з точки зору яскравості та співвідношення сторін. Телеоб'єктив телефону також робить великий внесок у поліпшення, у той час як налаштування дисплея значно збільшує термін служби батареї.
Характеристики Xperia 1 VI:
- Дисплей: 6,5 дюйма, Full HD+.
- SoC: Snapdragon 8 Gen 3.
- Оперативна пам'ять: 12 ГБ.
- Пам'ять: 256/512 ГБ.
- Камери: 48, 12 і 12 МП.
- Фронтальна камера: 12 МП.
- Акумулятор: 5000 мАг.
- Програмне забезпечення: Android 14.
Samsung Galaxy A55 5G
Samsung стає серйозним конкурентом на ринку середнього рівня. Samsung Galaxy A55 5G має дисплей Super AMOLED 120 Гц, доволі хороший процесор Exynos 1480, багато оперативної пам'яті/сховища і хорошу батарею ємністю 5000 мАг.
Дизайн теж досить приємний, оскільки він дуже схожий на серію Galaxy S24. Звичайно, це більш доступний пристрій з ціною в 439 фунтів стерлінгів, тому конструкція не така хороша. У нього також немає бездротової зарядки. В іншому це досить хороший телефон. Не кажучи вже про зобов'язання щодо оновлення, яке складається з чотирьох років версій Android, а також п'яти років оновлень безпеки.
Це, безумовно, один з найкращих телефонів з розширюваною пам'яттю, що має слот для карт microSD. Не тільки це, але він також пропонує деякі з найкращих показників за свої гроші.
Samsung Galaxy A55 5G – це телефон середнього класу, який прийшов на зміну Galaxy A54 5G. Найпомітнішими змінами є перехід на металевий каркас, покращене скло Gorilla Glass та новий чипсет Exynos із графікою AMD.
Характеристики Galaxy A55 5G:
- Дисплей: 6,6 дюйма, Full HD+.
- SoC: Exynos 1480.
- Оперативна пам'ять: 6/8/12 ГБ.
- Пам'ять: 128/256 ГБ.
- Камери: 50, 12 і 5 МП.
- Фронтальна камера: 32 МП.
- Акумулятор: 5000 мАг.
- Програмне забезпечення: Android 14.
Motorola Moto G Power 5G (2024)
Продуктивність не буде приголомшливою, але MediaTek Dimensity 7020 і 8 ГБ оперативної пам'яті достатньо для повсякденного використання. Не кажучи вже про те, що менш ресурсомісткі компоненти забезпечують більшу тривалість роботи батареї. Він має велику батарею ємністю 5000 мАг і може заряджатися до 30 Вт.
Дисплей теж доволі хороший. Він має панель 1080p, змішану з частотою оновлення 120 Гц. Загалом, це один із найкращих телефонів із розширюваною пам'яттю за бюджетом.
Характеристики Moto G Power 5G (2024):
- Дисплей: 6,7 дюйма, HD+.
- SoC: MediaTek Dimensity 7020.
- Оперативна пам'ять: 8 ГБ.
- Пам'ять: 128 ГБ.
- Камери: 50 і 8 МП.
- Фронтальна камера: 16 МП.
- Акумулятор: 5000 мАг.
- Програмне забезпечення: Android 14.
Samsung Galaxy A35 5G
Samsung Galaxy A35 5G коштує всього 400 доларів, і він також поставляється зі слотом для карти microSD.
Це не поганий телефон за свою ціну. Характеристики включають процесор Exynos 1380, 6-12 ГБ оперативної пам'яті, акумулятор ємністю 5000 мАг і 6,6-дюймовий екран з частотою 120 Гц і роздільною здатністю Full HD+.
Характеристики Galaxy A35 5G:
- Дисплей: 6,6 дюйма, Full HD+.
- SoC: Exynos 1380.
- Оперативна пам'ять: 6/8/12 ГБ.
- Пам'ять: 128/256 ГБ.
- Камери: 50, 8 і 5 МП.
- Фронтальна камера: 13 МП.
- Акумулятор: 5000 мАг.
- Програмне забезпечення: Android 14.
Samsung Galaxy A15 5G
Samsung також пропонує Galaxy A15 5G всього за $200. Він поставляється з менш потужним MediaTek Dimensity 6100+, до 8 ГБ оперативної пам'яті, 6,5-дюймовим екраном Super AMOLED з частотою оновлення 90 Гц і акумулятором ємністю 5000 мАг.
Звичайно, також допомагає те, що він поставляється зі слотом для карти microSD. І це, безумовно, один із найдоступніших телефонів, який все ще коштує грошей.
Samsung Galaxy A15 5G – новий бюджетний телефон 2024 року. Він оснащений процесором MediaTek Dimensity 6100 Plus, 4 ГБ оперативної пам'яті та 6,5-дюймовим екраном OLED 1080p. На задній панелі розташовані три датчики камери, включно з основним 50-мегапіксельним, надширококутним 5-мегапіксельним і макро-2-мегапіксельним.
Характеристики Galaxy A15 5G:
- Дисплей: 6,5 дюйма, FHD+.
- SoC: MediaTek Dimensity 6100+.
- Оперативна пам'ять: 4/6/8 ГБ.
- Пам'ять: 128/256 ГБ.
- Камери: 50, 5 і 2 МП.
- Фронтальна камера: 13 МП.
- Акумулятор: 5000 мАг.
- Програмне забезпечення: Android 14.
Sony Xperia 10 VI
Пристрої Sony, як правило, дуже дорогі, але Xperia 10 VI стартує з €399 в Європі – на €50 дешевше, ніж його попередник. Ви, ймовірно, знайдете його імпортованим у США приблизно за схожою числовою ціною. Він йде на деякі жертви, щоб досягти цього, але в будь-якому разі містить безліч комплектів.
Процесора Snapdragon 6 першого покоління і 8 ГБ оперативної пам'яті має бути достатньо для більшості звичайних користувачів, хоча в цій моделі камера поступається V. Проте, вона, як і раніше, оснащена 6,1-дюймовим OLED-дисплеєм (хоча і з максимальною частотою 60 кадрів за секунду), акумулятором ємністю 5000 мАг і рідкісною комбінацією 3,5-мм роз'єму для навушників і слота для карти пам'яті microSD.
Характеристики Xperia 10 VI:
- Дисплей: 6,1 дюйма, Full HD+.
- SoC: Snapdragon 6 Gen 1.
- Оперативна пам'ять: 8 ГБ.
- Пам'ять: 128 ГБ.
- Камери: 48 і 8 МП.
- Фронтальна камера: 8 МП.
- Акумулятор: 5000 мАг.
- Програмне забезпечення: Android 14.
Як повідомлялося, Samsung Electronics оголосила про випуск бета-версії One UI 7, великого оновлення програмного забезпечення для своїх смартфонів. Воно покращить безпеку, конфіденційність і контроль користувача над пристроями Galaxy. Оновлення впроваджує зміни дизайну, а також кілька нових функцій орієнтованих на захист даних користувачів в епоху широкого застосування штучного інтелекту.
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