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Samsung представила One UI 7 Beta: чим він особливий

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Samsung представила One UI 7 Beta: чим він особливий
One UI 7 One UI 7
фото: Samsung

Оновлена оболонка Samsung One UI 7 обіцяє стати проривом у сфері персоналізації та інтеграції штучного інтелекту

Samsung Electronics оголосила про випуск бета-версії One UI 7, великого оновлення програмного забезпечення для своїх смартфонів. Воно покращить безпеку, конфіденційність і контроль користувача над пристроями Galaxy. Оновлення впроваджує зміни дизайну, а також кілька нових функцій орієнтованих на захист даних користувачів в епоху широкого застосування штучного інтелекту. Про це говориться у прес-релізі компанії.

Оновлена оболонка Samsung One UI 7 обіцяє стати проривом у сфері персоналізації та інтеграції штучного інтелекту (ШІ) у повсякденні завдання користувачів.

Завдяки інноваційним функціям, вдосконаленим інструментам для роботи з текстом та оновленому дизайну, One UI 7 прагне забезпечити ще більш інтуїтивний та зручний досвід для користувачів смартфонів Galaxy.

Одна з ключових новинок One UI 7 – автоматичне створення текстових транскрипцій телефонних розмов. Користувачі зможуть активувати запис дзвінків, а система автоматично перетворить аудіо на текст, доступний для перегляду пізніше.

Транскрипції підтримуватимуть до 20 мов, що дозволить зручно зберігати важливу інформацію з розмов та уникати потреби вручну записувати нотатки під час багатозадачності.

Нагадаємо, що ринок складаних смартфонів останнім часом загальмувався, а інтерес покупців до них знизився. Проте, за словами аналітика з питань дисплеїв Росса Янга, ситуація може змінитися з появою складаного iPhone компанії Apple. 

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Теги: ринок смартфон Samsung

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