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    Як за допомогою смартфона знайти приховану камеру: поради експерта

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    <p>Світло ліхтарика відбивається від скляного покриття об&rsquo;єктива, і його можна легко виявити</p> - Як за допомогою смартфона знайти приховану камеру: поради експерта

    Світло ліхтарика відбивається від скляного покриття об’єктива, і його можна легко виявити

    Пристрій для стеження можна виявити двома простими способами

    Виявити камеру спостереження в новому або орендованому житлі, офісі або інших місцях можна за допомогою смартфона. Є два способи це зробити.

    Про це розповів GSMinfo голова компанії «Інтелектуальний резерв» Павло М’ясний.

    За його словами, в темному приміщенні можна включити вбудований в смартфон ліхтарик і пройтися променями світла по кімнаті. Світло ліхтарика відіб’ється від скляного покриття об’єктива, і його можна буде легко виявити.

    Другий спосіб виявити пристрій для стеження полягає в скануванні пристроїв навколо, які підключені до інтернету. Для цього є спеціалізовані програми, розповів М’ясний.

    «Зазвичай приховані камери підключені до місцевої мережі, тому такий софт покаже їх наявність», – зазначив експерт.

    До слова, Samsung презентував брелок, який шукає загублені речі.

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    Теги: телефон технології смартфон
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